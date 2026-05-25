La élite canina conjugará velocidad, belleza y tradición en la Semana Verde

La Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia volverá a reunir a centenares de perros en su 48ª edición, que se celebrará del 4 al 7 de junio en el recinto ferial de Silleda. El programa incluirá actividades caninas vinculadas a la velocidad, la belleza y la tradición, con exhibiciones, concursos y pruebas oficiales.

El ring de la Feira Internacional de Galicia acogerá actividades de agility organizadas por la Federación Gallega de Caza de Pontevedra y ThunderDogs. Los dos primeros días estarán orientadas a grupos escolares, mientras que durante el fin de semana se desarrollarán exhibiciones abiertas al público. El sábado y el domingo se disputarán pruebas oficiales de la Liga Autonómica y de la Copa Abanca Semana Verde de Galicia.

La Federación Gallega de Caza de Pontevedra, con Solognac, organizará el domingo una muestra de perros de caza con más de 300 ejemplares de razas de Europa y Estados Unidos. La actividad incluirá un desfile.

La belleza llegará de la mano de la Sociedade Canina Galega, que llevará al certamen el XIX Concurso Nacional Canino Abanca Semana Verde de Galicia. En esta cita, perros de diversas razas competirán por el Best in Show. También está prevista una demostración de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, con ejercicios y simulaciones.

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La programación se completará con tres concursos monográficos organizados por sus clubes. Uno estará dedicado al grifón nivernés, otro a las razas beagle, beagle-harrier y harrier, y un tercero al can de palleiro. Esta raza autóctona celebrará su 37º monográfico y contará, además, con actividades para niños y familias, juegos tradicionales y talleres de dibujo infantil, así como con la entrega del Palleiro de Honor, reconocimientos a socios veteranos y premios de su concurso de fotografía.