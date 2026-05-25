Más de un centenar de personas toman parte en la Andaina de Camposancos

La Andaina de Camposancos reunió a más de cien personas en un recorrido de 16 kilómetros por la citada parroquia lalinense y las cruceñas de Oirós y Asorei. La actividad, organizada por Roteiros de Lalín y la Asociación de Veciños de Camposancos, tuvo una buena acogida y permitió disfrutar de una jornada centrada en la naturaleza y el patrimonio de la zona. Uno de los puntos destacados fue la visita a la necrópolis de las Mámoas de Oirós, donde el arqueólogo Vítor García Piñeiro ofreció una explicación in situ sobre este conjunto arqueológico. La ruta pasó también por la iglesia de Oirós, la capilla de Motouto y los Muíños de Asorei, completando un itinerario por espacios de interés cultural y paisajístico.