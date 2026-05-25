Política municipal
O portavoz do BNG da Estrada Xoán Reices non repetirá como candidato nas eleccións municipais de 2027
Dende a formación frentista lembran que xa coñecían a decisión, que é por motivos persoais, e que seguirá exercendo ata final de mandato
O Bloque abrirá de inmediato os mecanismos internos para a elección do novo liderado, e esperan poder anuncialo antes do verán
Marcos Manteiga Outeiro
O Bloque Nacionalista Galego (BNG) da Estrada confirma de xeito oficial que o actual portavoz do grupo municipal, Xoán Reices, non encabezará a candidatura da formación nacionalista nas vindeiras eleccións municipais do ano 2027. Esta decisión, adoptada de común acordo e coñecida polo seo da organización local, responde a motivos de carácter persoal e profesional do actual portavoz, incompatibles coa esixencia e a dedicación que require a política municipal.
Dende o BNG da Estrada quíxose deixar claro que este anuncio non supón un paso atrás no traballo diario da organización. Xoán Reices continuará exercendo como concelleiro e portavoz do grupo municipal coa mesma intensidade, responsabilidade e dedicación amosados ata o de agora, garantindo a estabilidade e a firmeza do labor de oposición ata o último día do presente mandato, xunto ao seu actual compañeiro, Gurmesindo Villamayor.
Agradecemento
O propio Reices amosou o seu agradecemento á militancia e aos veciños e veciñas da Estrada polo apoio recibido nestes anos: «É unha honra inmensa representar ao BNG e á veciñanza da Estrada. O meu compromiso co proxecto nacionalista e co futuro do noso concello segue a ser total, e así seguirá reflectíndose no traballo do grupo municipal ata maio de 2027. Simplemente, as circunstancias profesionais e persoais requiren un relevo na primeira liña de cara ao vindeiro ciclo electoral».
Por outra parte, o BNG da Estrada só ten palabras de agradecemento cara Reices polo traballo desenvolvido desde 2023, amosando desde o principio un claro compromiso coa organización e responsabilidade política, cousas pouco habituais nos tempos que corren. A vindeira escolla do candidato ou candidata á alcaldía enmarcarase na estratexia de renovación e apertura iniciada polo BNG da Estrada no ano 2023. Un proceso que, en palabras da dirección local, «está a consolidar un proxecto solvente, dinámico e con capacidade de escoita, preparado para ofrecer unha alternativa real e transformadora fronte ao esgotamento do actual modelo de goberno do Partido Popular».
Mecanismos internos
A formación nacionalista abrirá de inmediato os mecanismos internos para a elección do novo liderado. O obxectivo fixado pola organización local é anunciar publicamente a persoa que encabezará a lista antes do inicio do verán, permitindo así arrancar o novo curso político co proxecto electoral plenamente perfilado. O BNG da Estrada amósase convencido de que a futura candidatura non só manterá o impulso acadado nos últimos anos, senón que sumará novas enerxías para conectar coa maioría social que reclama un cambio estratéxico, sostible e con ambición para o concello.
