Un atropello y un accidente en Lalín se saldan con dos heridos

Este lunes a las 20.30 horas, tuvo lugar un atropello en la Rúa da Ponte de Lalín. Al conductor se le sometió a la prueba de alcohol y drogas y la persona atropellada, una mujer, fue trasladada en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Punto en el que ocurrió el atropello. / Cedida

Por otro lado, a las 15.45 h, hubo otro accidente en el núcleo urbano de Lalín, en el cruce de la Rolda Leste con la Rúa Enrique Vidal Abascal. Como consecuencia del choque, frontal, una persona resultó herida, aparentemente de levedad. Emerxencias Lalín limpió la calzada, y también se personaron unidades de la Guardia Civil de Tráfico y del 061.