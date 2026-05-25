Un atropello y un accidente en Lalín se saldan con dos heridos
Los sucesos ocurrieron en la tarde de este lunes en la Rúa da Ponte y en el cruce de la Rolda Leste con la Rúa Enrique Vidal Abascal
Este lunes a las 20.30 horas, tuvo lugar un atropello en la Rúa da Ponte de Lalín. Al conductor se le sometió a la prueba de alcohol y drogas y la persona atropellada, una mujer, fue trasladada en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).
Por otro lado, a las 15.45 h, hubo otro accidente en el núcleo urbano de Lalín, en el cruce de la Rolda Leste con la Rúa Enrique Vidal Abascal. Como consecuencia del choque, frontal, una persona resultó herida, aparentemente de levedad. Emerxencias Lalín limpió la calzada, y también se personaron unidades de la Guardia Civil de Tráfico y del 061.
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