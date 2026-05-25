Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroBorja Iglesias MundialTasa turística VigoAP-9Tormentas GaliciaFuerzas Armadas VigoPiso Cangas ProstituciónAccidente Mortal Sanxenxo
instagramlinkedin

Un atropello y un accidente en Lalín se saldan con dos heridos

Los sucesos ocurrieron en la tarde de este lunes en la Rúa da Ponte y en el cruce de la Rolda Leste con la Rúa Enrique Vidal Abascal

Percance ocurrido en la Rúa Rolda Leste con Enrique Vidal Abascal.

Percance ocurrido en la Rúa Rolda Leste con Enrique Vidal Abascal. / Cedida

Salomé Soutelo

Alfonso Loño

Lalín

Este lunes a las 20.30 horas, tuvo lugar un atropello en la Rúa da Ponte de Lalín. Al conductor se le sometió a la prueba de alcohol y drogas y la persona atropellada, una mujer, fue trasladada en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Punto en el que ocurrió el atropello.

Punto en el que ocurrió el atropello. / Cedida

Por otro lado, a las 15.45 h, hubo otro accidente en el núcleo urbano de Lalín, en el cruce de la Rolda Leste con la Rúa Enrique Vidal Abascal. Como consecuencia del choque, frontal, una persona resultó herida, aparentemente de levedad. Emerxencias Lalín limpió la calzada, y también se personaron unidades de la Guardia Civil de Tráfico y del 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
  2. Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
  3. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  4. Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
  5. La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
  6. Pierde en Praza de América la camiseta del Celta que le había regalado su abuelo antes de morir: «Tiene un gran valor sentimental»
  7. Una saga de relojeros de Vigo se queda sin cuerda ocho décadas y tres generaciones después
  8. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»

Un atropello y un accidente en Lalín se saldan con dos heridos

Un atropello y un accidente en Lalín se saldan con dos heridos

La vendedora de la ONCE Sandra Villar vende en A Bandeira un boleto premiado con 3.000 euros en el sorteo 'Mi día'

Carboeiro volve celebrar o 6 de xuño a forza viva da música e da tradición galega

Un urólogo del CHUS advierte: «La sangre en orina es una alerta de cáncer de vejiga que no se debe obviar»

Un urólogo del CHUS advierte: «La sangre en orina es una alerta de cáncer de vejiga que no se debe obviar»

El Xesús Golmar lleva el agua a su molino

El Xesús Golmar lleva el agua a su molino

La Semana Verde cabalga entre rapas, pura raza y un pájaro azul de leyenda

Xoán Reices renuncia a repetir como candidato do BNG da Estrada ás próximas eleccións municipais

LLuvia de pétalos en O Corpiño

LLuvia de pétalos en O Corpiño
Tracking Pixel Contents