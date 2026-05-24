Varela solicita una mejora integral de las aceras: seguridad, limpieza y estética

La concejala no adscrita Teresa Varela Fisteus presentará una moción para su debate y aprobación sobre la mejora integral de las aceras y espacios públicos de Lalín, tanto en el casco urbano como en el rural. La propuesta se centra en la seguridad peatonal, la limpieza viaria y la estética urbana, al considerar que su estado actual es deficiente.

La iniciativa advierte de losetas y baldosas levantadas, rotas o desniveladas en varias zonas, una situación que puede provocar tropiezos, caídas y accidentes. También señala que la limpieza viaria es «escasa e insuficiente» y cita manchas persistentes, residuos orgánicos, micciones caninas, verdín y malos olores, con impacto en la imagen del municipio.

El texto sostiene que unas calles cuidadas mejoran la calidad de vida de la vecindad y pueden favorecer el comercio local y la actividad turística. Por ello, plantea instar al gobierno municipal a elaborar un plan integral de reparación y mantenimiento de aceras y espacios peatonales, dando prioridad a las zonas con mayor riesgo. También reclama la reparación inmediata de pavimentos deteriorados.

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La moción propone reforzar la limpieza con baldeos, agua a presión y desinfección periódica en calles, plazas y aceras, así como elaborar un plan de engalanamiento urbano con elementos vegetales, ornamentales, mobiliario, iluminación decorativa y arte urbana. El documento pide al Estado, a la Xunta y a la Diputación que actúen en las vías y espacios de su titularidad en Lalín.