Tui organiza unas jornadas sobre el silledense Antón Alonso Ríos

El Concello de Tui y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e A Louriña organizan del 28 al 31 de este mes de mayo las Xornadas Señor Afranio, una programación que combina historia, cine, vino y música para dar a conocer la figura de Antón Alonso Ríos (1887-1980), un maestro, escritor y político de Silleda, de tendencia agrarista y galleguista que se hizo pasar por mendigo, con el nombre de Afranio do Amaral, durante los años que duró la Guerra Civil.

La doctora en Historia e investigadora del Grupo Histagra de la USC, Natalia Jorge, será la encargada de abrir las jornadas con la conferencia De Antón Alonso Ríos ao señor Afranio el próximo 28 de mayo, a las 20 horas, en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela. En su conferencia, Natalia Jorge explicará la importancia que tuvo esta figura en la comarca del Baixo Miño y dibujará la sociedad de la época, marcada por la emigración, el contrabando y la población portuguesa que se asentó en la zona. Acompañará su intervención de objetos personales de como libros de su biblioteca o manuscritos originales de Antón Alonso Ríos.

El Espacio Sociocultura de la calle Camilo José Cela también abordará en su historia con la proyección de la película Afranio, dirigida por el tudense Víctor Coyote y protagonizada por Luis Tosar. El filme, que se proyectará el viernes 29 de mayo a las 20 horas, recrea la vida de Antón Alonso Ríos durante su etapa en fuga tras el golpe de estado de 1936.

Las jornadas continuarán el domingo 31 de mayo con doble propuesta. Por un lado, el Mercado de San Antonio acogerá el Túnel do viño. Percorrido do siñor Afranio, una actividad que marida cultura y enología alrededor de la figura de Afranio, con un recorrido por los lugares por lo que huyó Antón Alonso Ríos. La sumiller Marina Cruces conducirá la cata por los vinos de O Rosal y O Condado; el vitivultor Antonio Míguez Amil será quien guíe a las personas participantes por los vinos de Ribeiro, y por último, el enólogo tudense Manuel Areal dará a conocer las características de los vinos de Portugal. Habrá cuatro turnos, con un máximo de 20 plazas por turno: a las 11.30, a las 12, a las 12.30 y a las 13.30 horas. La participación es gratuita, pero es necesario inscripción previa en la Biblioteca Municipal o en el correo biblioteca@tui.gal, indicando el turno elegido.

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Ya por la tarde, a las 20 horas, el Espacio Sociocultural acogerá el concierto Cantares dun fuxido, con Víctor Coyote, Pablo Nóvoa y Pancho Álvarez, en un espectáculo musical inspirado en la memoria y en las historias de los fugados.