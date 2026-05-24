Rodeiro ensalza con Sabor Labrego el buen hacer del campo gallego

Calidad frente a cantidad, como la producción agraria de toda la vida. Fue, a todas luces, el lema del III Sabor Labrego que organizó el Concello de Rodeiro este domingo en el casco urbano para dar a conocer la producción agroalimentaria del centro geográfico de Galicia. Media docena de ejemplares de vaca rubia y una veintena de puestos de productos de Deza, A Ulloa y Chantada invitaban a quedarse a comer en Camba para participar en la Festa do Chuletón, con reserva previa en los restaurantes del casco urbano.

La feria tuvo lugar bajo carpa. / Bernabé / Javier Lalín

El alcalde en funciones, Alberte Lamazares, ejerció de anfitrión de numerosos representantes políticos sobre todo del PSOE y del BNG. Entre los primeros citamos a la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena y el secretario provincial socialista, David Regades. Por parte del BNG, respaldaron la feria la parlamentaria lalinense Ariadna Fernández, el responsable comarcal del partido, Xoan Blanco, o el propio pregonero, el exconselleiro de Medio Rural durante la Xunta bipartita, Alfredo Suárez Canal, a quien escogio la organización de la feria «polo seu compromiso co desenvolvemento rural». No faltaron, tampoco, el exacalde popular Eliseo Diéguez y la actual portavoz del partido, Cati Somoza, así como la concejala no adscrita de la corporación lalinense, Teresa Varela, y el alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, acompañado por las ediles Noemí Lois y Mireya Otero.

Huevos ecológicos y galletas por tres meses

Muchos de estos cargos habían acudido a Rodeiro ya en las anteriores ediciones, al igual que expositores como Mel de Liñares o Triscos. Tampoco era la primera vez para Ovos de Galicia, una producción ecológica con 3.600 galliñas en Chantada. Su responsable, Roberto López, nos cuenta que comenzó con esta propuesta en 2017 y que el grueso de sus ventas se concentra en tiendas de productos ecológicos, aunque «falta concienciación entre os consumidores, porque hai moi pouca diferenza de prezo» entre los huevos de gallinas criadas en jaula y las que se alimentan en libertad, como las de esta granja con dos hectáreas de terreno.

Roberto López muestra un pack con huevos ecológicos. / Bernabé / Javier Lalín

López da a conocer su producción también en ferias de alimentos ecológicos de Madrid y A Coruña mientras otra expositora, María Bouzas, lleva sus galletas 'Tataraboas' a ferias de ámbito comarcal, como ésta de Rodeiro, y a citas más grandes del tipo de la Semana Verde, en la que estuvo en 2025. Bouzas visitó ayer por primera vez la cita de Camba, con muestras de sus cinco variedades bautizadas como 'Miñas', 'Túas' y 'Súas' según la grasa empleada en su elaboración (aceite de coco, mantega o aceite de oliva, respectivamente). Comenzó con un obrador de galletas hace 4 años en Amarante, en Antas de Ulla, y emplea harina del país, molino de piedra y los ingredientes de los que echaban mano sus ancestros, de ahí el juego de palabras de 'tatara' y 'boas'. Vende en el sitio web tataraboas.com, así como a través de grupos de consumo y en tiendas. Esta marca tiene a su favor que dispone de variedades sin gluten y que el producto puede consumirse durante tres meses sin que pierda sabor ni textura.