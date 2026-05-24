Maleza
El PSOE de Lalín pide al gobierno local que explique por qué demora los desbroces en la Rúa da Ponte
Crespo prometió una puesta a punto del entorno entre finales de abril y principios de mayo
El PSOE de Lalín lamenta que el alcalde, José Crespo, incumpla los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de la Rúa da Ponte, a los que les indicó que se acometerían tareas de limpieza y acondicionamiento del entorno entre finales de abril y principios de mayo. En la actualidad, casi un mes después, «segue todo practicamente igual», señala el concejal socialista Mario López, que visitó la zona junto a Eva Castro. El edil explica que la maleza continúa creciendo sin control en las proximidades de A Trigueiriza, por lo que crea problemas de insalubridad «e dificulta incluso abrir as ventás nas vivendas próximas durante os días de calor».
Los socialistas recuerdan que tras sus primeras denuncias y las de los propios residentes, el ejecutivo local llegó a derivas responsabilidades a Augas de Galicia, «ainda que despois recoñeceu que se trataba dunha cuestión municipal e comprometeuse a actuar». Pero en estos últimos meses «o único que fixeron foi pasar unha desbrozadora durante uns minutos nunha franxa lateral. Agardamos que esa non sexa a actuación que tiña prevista o goberno», apunta López.
Los socialistas reclaman al ejecutivo que actúe de inmediato y que ejecute los trabajos de limpieza y acondicionamiento precisos junto a la orilla del río a su paso por este enclave, para atender así las demandas reiteradas tanto de la comunidad de propietarios del edificio La Fábrica como de los vecinos afectados.
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