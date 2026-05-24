El PSOE de Lalín pide al gobierno local que explique por qué demora los desbroces en la Rúa da Ponte

El PSOE de Lalín lamenta que el alcalde, José Crespo, incumpla los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de la Rúa da Ponte, a los que les indicó que se acometerían tareas de limpieza y acondicionamiento del entorno entre finales de abril y principios de mayo. En la actualidad, casi un mes después, «segue todo practicamente igual», señala el concejal socialista Mario López, que visitó la zona junto a Eva Castro. El edil explica que la maleza continúa creciendo sin control en las proximidades de A Trigueiriza, por lo que crea problemas de insalubridad «e dificulta incluso abrir as ventás nas vivendas próximas durante os días de calor».

Los socialistas recuerdan que tras sus primeras denuncias y las de los propios residentes, el ejecutivo local llegó a derivas responsabilidades a Augas de Galicia, «ainda que despois recoñeceu que se trataba dunha cuestión municipal e comprometeuse a actuar». Pero en estos últimos meses «o único que fixeron foi pasar unha desbrozadora durante uns minutos nunha franxa lateral. Agardamos que esa non sexa a actuación que tiña prevista o goberno», apunta López.

Los socialistas reclaman al ejecutivo que actúe de inmediato y que ejecute los trabajos de limpieza y acondicionamiento precisos junto a la orilla del río a su paso por este enclave, para atender así las demandas reiteradas tanto de la comunidad de propietarios del edificio La Fábrica como de los vecinos afectados.