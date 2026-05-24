Festivais
A Estrada vibra coa música infantil e folk
A xornada incluíu o pop-rock familiar dos Arrieiriños e o folclore tradicional do Manguelo Folk, reunindo a un público variado
A Estrada viviu este sábado outra intensa xornada musical, aínda coa resaca do Salmón Rock do venres, marcada pola celebración de dúas citas consolidadas no calendario local como son o II Festival dos Arrieiriños e o XIV Manguelo Folk de Orazo. Música, tradición e ambiente festivo protagonizaron unha tarde na que veciños, visitantes e amantes da música encheron os espazos para gozar de propostas moi diferentes, pero co obxectivo común de desfrutar arredor da música.
Arrieiriños
A Praza da Constitución acolleu desde as 17.30 horas a segunda edición do Festival dos Arrieiriños, o primeiro festival galego de pop-rock pensado especificamente para público infantil e familiar. A iniciativa, impulsada polo propio Concello de A Estrada, confirmou o éxito dunha fórmula que xa no seu debut superara o milleiro de asistentes.
A programación arrancou coa actuación do "rock star" para público infantil Paco Nogueiras, seguida do musical "La Gran Aventura del Pollo Pepe", baseado no best seller infantil "El pollo Pepe", un dos espectáculos infantís con maior percorrido estatal. A tarde culminou con "Lembra Xabarín", un concerto tributo que fixo viaxar a pequenos e maiores polas cancións ligadas ao histórico espazo infantil Xabarín Club da Televisión de Galicia, convertido desde hai décadas en símbolo de varias xeracións galegas. Durante toda a xornada houbo ademais animación, zona de merenda e actividades pensadas para o público familiar.
Manguelo Folk
Mentres tanto, a parroquia de Orazo volveu converterse nun dos grandes puntos de encontro para os amantes da música tradicional coa celebración do XIV Manguelo Folk. O festival, organizado pola Asociación Sociocultural Coto Manguelo, mantén intacto o espírito co que naceu, reivindicando o folclore galego desde a convivencia e a participación popular.
A Asociación Coto Manguelo vive desde 2022 unha nova etapa coa renovación da súa directiva, que apostou por reorientar o festival cara a un modelo máis próximo e participativo fronte aos grandes escenarios e montaxes técnicas. Agora, o Manguelo Folk prioriza a sinxeleza, o contacto directo co público e a esencia da música tradicional.
A xornada comezou pola tarde con xogos tradicionais e un obradoiro de baile antes de dar paso ás actuacións de grupos e pandeireteiras como Lilaila, Estraloqueiras ou Tequexetéldere. Xa entrada a noite chegaron concertos de formacións como Chihomechi, Maghúa, Tanto Nos Ten ou Pandeireteiras Aldomir, nun cartel que volveu mesturar tradición e renovación dentro da escena folk galega.
Como en anteriores edicións, o festival rematou cunha foliada libre aberta a músicos e público asistente, un dos momentos máis agardados e que mellor reflicte o carácter participativo do Manguelo Folk.
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
- El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas