Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta del CeltaPontevedra CF: 'play-off' en viloCaso Plus UltraDía de las Fuerzas ArmadasTraspaso AP-9
instagramlinkedin

Festivais

A Estrada vibra coa música infantil e folk

A xornada incluíu o pop-rock familiar dos Arrieiriños e o folclore tradicional do Manguelo Folk, reunindo a un público variado

Público entusiasmado no Festival dos Arrieiriños.

Público entusiasmado no Festival dos Arrieiriños. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Fran Campos

A Estrada

A Estrada viviu este sábado outra intensa xornada musical, aínda coa resaca do Salmón Rock do venres, marcada pola celebración de dúas citas consolidadas no calendario local como son o II Festival dos Arrieiriños e o XIV Manguelo Folk de Orazo. Música, tradición e ambiente festivo protagonizaron unha tarde na que veciños, visitantes e amantes da música encheron os espazos para gozar de propostas moi diferentes, pero co obxectivo común de desfrutar arredor da música.

Arrieiriños

A Praza da Constitución acolleu desde as 17.30 horas a segunda edición do Festival dos Arrieiriños, o primeiro festival galego de pop-rock pensado especificamente para público infantil e familiar. A iniciativa, impulsada polo propio Concello de A Estrada, confirmou o éxito dunha fórmula que xa no seu debut superara o milleiro de asistentes.

A ESTRADA. FESTIVAL ARRIEIRIÑOS PLAZA CONCELLO

Paco Nogueiras levitando ante o público do Festival dos Arrieiriños. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

A programación arrancou coa actuación do "rock star" para público infantil Paco Nogueiras, seguida do musical "La Gran Aventura del Pollo Pepe", baseado no best seller infantil "El pollo Pepe", un dos espectáculos infantís con maior percorrido estatal. A tarde culminou con "Lembra Xabarín", un concerto tributo que fixo viaxar a pequenos e maiores polas cancións ligadas ao histórico espazo infantil Xabarín Club da Televisión de Galicia, convertido desde hai décadas en símbolo de varias xeracións galegas. Durante toda a xornada houbo ademais animación, zona de merenda e actividades pensadas para o público familiar.

A ESTRADA. FESTIVAL ARRIEIRIÑOS PLAZA CONCELLO

O Festival dos Arrieiriños está dirixido a público infantil e familiar. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Manguelo Folk

Mentres tanto, a parroquia de Orazo volveu converterse nun dos grandes puntos de encontro para os amantes da música tradicional coa celebración do XIV Manguelo Folk. O festival, organizado pola Asociación Sociocultural Coto Manguelo, mantén intacto o espírito co que naceu, reivindicando o folclore galego desde a convivencia e a participación popular.

ORAZO A ESTRADA. FESTIVAL MANGUELO FOLK

Participantes do curso de baile preparándose para as actuacións musicais da noite. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

A Asociación Coto Manguelo vive desde 2022 unha nova etapa coa renovación da súa directiva, que apostou por reorientar o festival cara a un modelo máis próximo e participativo fronte aos grandes escenarios e montaxes técnicas. Agora, o Manguelo Folk prioriza a sinxeleza, o contacto directo co público e a esencia da música tradicional.

A xornada comezou pola tarde con xogos tradicionais e un obradoiro de baile antes de dar paso ás actuacións de grupos e pandeireteiras como Lilaila, Estraloqueiras ou Tequexetéldere. Xa entrada a noite chegaron concertos de formacións como Chihomechi, Maghúa, Tanto Nos Ten ou Pandeireteiras Aldomir, nun cartel que volveu mesturar tradición e renovación dentro da escena folk galega.

Noticias relacionadas y más

ORAZO A ESTRADA. FESTIVAL MANGUELO FOLK

Sororas encargáronse dos xogos populares en Orazo, / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Como en anteriores edicións, o festival rematou cunha foliada libre aberta a músicos e público asistente, un dos momentos máis agardados e que mellor reflicte o carácter participativo do Manguelo Folk.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents