Cuando el bienestar es cosa de dos

Desde hace unos días, A Estrada suma un nuevo proyecto empresarial con identidad propia. Detrás de Meigas Glam están dos mujeres emprendedoras que han decidido apostar por su localidad para desarrollar una propuesta innovadora en belleza, tratamientos y bienestar. A Estrada se convierte así en el escenario de un centro que combina experiencia, formación especializada y una filosofía de cuidado consciente.

Laura Barros Pérez, nacida en Barcelona de padres gallegos, el de la Estrada, cuenta con solo 23 años pero acumula ya siete de trayectoria en el sector de la peluquería y la estética. Su formación en estética integral la llevó a descubrir su pasión por el masaje, perfeccionándose en técnicas orientales como el tailandés o el ayurvédico. Este mismo año, además, fue subcampeona de la península ibérica en masaje wellness en Marbella, con un protocolo propio que hoy forma parte de su sello personal. Se trata de una terapia pensada para equilibrar cuerpo, mente y emociones a base de técnicas relajantes para reducir el estrés y eliminar tensiones cotidianas

Con ella está Luisa Míguez Mariño, natural de Guimarei, con 45 años y más de dos décadas de experiencia en peluquería. Especialista en servicios técnicos, destaca por su dominio de mechas y coloración, especialmente con métodos orgánicos y plantas pigmentarias, de cuyas hojas, raíces, cortezas o frutos se extraen sustancias colorantes que luego se aplican para teñir el cabello de forma natural, aportando brillo y volumen sin dañar la fibra capilar.

La idea de emprender juntas surge de una visión compartida: “Queríamos crear un centro basado en la atención personalizada y el cuidado consciente, alejándonos de la estética fría convencional”, explican. Ambas ya se conocían desde hacía tres años, tras haber trabajado juntas previamente, lo que facilitó dar el paso.

Servicios

Meigas Glam ofrece servicios de peluquería con técnicas orgánicas y naturales, así como masajes y tratamientos faciales y corporales enfocados en la relajación. Cada una aporta su especialidad, como Luisa en coloración natural sin químicos y Laura en terapias manuales y protocolos de masaje propios. “Queremos ofrecer otra visión del sector de la peluquería y la estética”, señalan.

Cuentan que la respuesta del público está siendo muy positiva. “No contábamos con tener tanto apoyo en tan poco tiempo, estamos muy agradecidas”, reconocen. Este respaldo confirma que su propuesta conecta con una clientela que busca algo más que un servicio convencional.

El centro se encuentra en la rúa Iryda 23, en A Estrada, y también está presente en Instagram como @meigasglam. Además, ofrecen diagnósticos personalizados gratuitos, reforzando su compromiso con la atención individualizada.

Meigas Glam nace así con una premisa clara: recuperar la esencia del cuidado personal, donde "o pasado volvese lenda e a túa beleza a nosa victoria".