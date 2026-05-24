Letras Galegas
Lalín pecha con teatro, música e poesía os actos dedicados a Begoña Caamaño
O Concello de Lalín pechou este sábado os actos organizados con motivo do Día das Letras Galegas, dedicado este ano á xornalista e escritora viguesa Begoña Caamaño. A actividade concentrouse na carpa instalada na Praza da Igrexa. Pola mañá, co espectáculo As mil e unha, unha proposta escénica coa que Vero Rilo e Luís Iglesias se achegan á autora homenaxeada. Xa pola tarde, tivo lugar un recital poético: Alexandre Corbillón, Carmeliña García, Armando González, Juan José Liñares, Rolando Medina, Laura Falgueras e Avelino Jácome leron poemas e textos breves en lingua galega. A cantante cruceña Leticia Rey e o pianista lalinense Iago Mouriño amenizaron os interludios.
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