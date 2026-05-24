Ano Oteriano

Lalín acollerá a presentación dun documental sobre Otero Pedrayo e Galicia

A obra audiovisual, que se proxectará o 29 de maio, reivindica a figura do escritor como xeógrafo e pioneiro na interpretación do territorio galego

Imaxe promocional do documental sobre Otero Pedrayo. / Cedida

Xan Salgueiro

Lalín

A Fundación Otero Pedrayo e o Concello de Lalín organizan a presentación e proxección do documental Ramón Otero Pedrayo. Dereito á paisaxe, unha obra audiovisual dirixida por María José Bravo Bosch que reivindica a figura do escritor ourensán como xeógrafo e pioneiro na interpretación do territorio galego.

A cita terá lugar o venres 29 de maio, ás 20:00 horas, no edificio sociocultural da rúa Manuel Rivero, con entrada libre ata completar o aforo. A actividade forma parte da programación do Ano Oteriano, que se celebra neste 2026 coincidindo co 50º aniversario do pasamento do autor e co centenario da publicación da súa Guía de Galicia, editada en 1926.

O documental, de 40 minutos de duración, aborda a paisaxe como unha realidade física e tamén como unha ferramenta para comprender a historia, a sociedade e a evolución de Galicia. A peza combina entrevistas, recreacións ficcionadas, imaxes documentais e material gráfico de época para construír un relato divulgativo arredor da achega de Otero Pedrayo ao coñecemento da xeografía galega.

A obra incorpora reflexións de especialistas como Eduardo López Pereira, Patricia Arias Chachero, Ramón Villares, Xesús Alonso Montero e Augusto Pérez Alberti. Tamén inclúe escenas rodadas na contorna de Mouriscade para recrear a viaxe realizada en 1927 por Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben Cho Shey entre Ourense e San Andrés de Teixido.

