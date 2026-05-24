Celebración
Más de 800 personas en el homenaje a Jorge Cubela
Se reunieron en la Carballeira de San Xusto para celebrar sus 15 años como alcalde de Cerdedo Cotobade
Cerdedo Cotobade
La carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade, acogió este sábado una multitudinaria churrascada y homenaje al alcalde Jorge Cubela con motivo de sus 15 años al frente de la alcaldía, bajo el lema "15 anos medrando xuntos". El acto, organizado por el PP de Cerdedo Cotobade, reunió a más de 800 personas, con todas las plazas ocupadas y asistentes que quedaron fuera por falta de espacio. Cubela, que fue el alcalde más joven de España en 2011, recibió el reconocimiento de vecinos y cargos públicos.
Durante la jornada ademas de la comida popular, también hubo tiempo para proyecciones audiovisuales con imágenes que repasaron momentos destacados de sus 15 años de mandato.
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