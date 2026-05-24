Fernández Pena le replica al Bloque que el PEF se abordó en tres juntas de portavoces

El gobierno local de Silleda niega la falta de diálogo y de negociación que le atribuye el BNG en relación al Plan Económico Financiero (PEF), una obliga legal que debe acatar el Concello por incumplimiento de la regla de gasto debido a trámites burocráticos y retrasos en las contrataciones de obras en 2025 que forzarán un desembolso mayor del permitido en este 2026. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, recalca que para abordar el PEF se celebraron tres juntas de portavoces los días 21 y 29 de abril y 19 de mayo. En esos tres encuentros se tuvieron en cuenta las propuestas tanto del BNG como del PP, el partido mayoritario de la oposición.

El ejecutivo socialista explicó que las propuestas del BNG formuladas a finales de abril ya están en marcha o en fase de estudio, dado que son mociones aprobadas en distintos plenos. Así, en relación a la creación de un aparcamiento para camiones, el gobierno local ya mantuvo conversaciones con la Dirección Xeral de Mobilidade para habilitar un área en el entorno de la Semana Verde, mientras que la reapertura del antiguo consistorio se realizará en base a un Plan Director de Usos Culturais e Sociais que determine prioridades de empleo. Sobre el cubrimiento de parques infantiles, los ya existentes no permiten esta actuación en condiciones adecuadas, pero sí se empleará esta medida cuando se construya un nuevo parque. Por último, el BNG solicitó extender la traída de agua, cuyas obras acaban de arrancar en Chapa y en breve comenzarán en Lamela.

La piscina climatizada

Fernández Pena también quiere aclarar que el gobierno no pretendía relacionar la piscina climatizada con el PEF. En la junta de portavoces del 21 de abril, el PSOE entregó a los otros dos grupos una copia del anteproyecto y del estudio económico de esta dotación. La alcaldesa propuso a Ignacio Maril (PP) y Erea Rey (BNG) que estudiasen si los remanentes de 2026 se mantenían en tesorería o si se destinaban a amortizar crédito. En la junta del 28 de abril el redactor de dicho estudio económico resolvió las dudas de los concejales, y en ella Maril propuso que los remanentes derivados del PEF pudiesen incorporarse a las aportaciones municipales precisas para construir la piscina. Al gobierno le pareció una propuesta asumible. Es en la junta del 19 de mayo «cando existe realmente unha primeira vinculación do PEF á piscina», al analizar todos los grupos junto a Intervención la opción de incorporar los remanentes de 2026 y también de 2027.

La regidora insite en que "ninguén pretendeu presentar a piscina como unha consecuencia automática do PEF, senón abrir unha vía seria para comezar a reservar recursos", y afea al BNG por pretender, el 29 de abril, que el Concello solo negociase con él. Concluye apuntando que los 178.000 euros de capacidad de inversión que mencionaba el BNG en el marco del PEF es insuficientes para las propuestas que realizaba este partido.