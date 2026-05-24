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A Estrada celebra su II Festival de Bandas

El segundo Festival de Bandas de A Estrada reunirá hoy a tres formaciones en la Praza da Constitución desde las 18.00 horas. La cita, dedicada a Rogelio Groba, consolida esta propuesta cultural con la participación de las bandas de Guláns, Rianxo y la Municipal estradense, organizadora, en una jornada abierta a todos los públicos.

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