Dotaciones
Dozón licita por 94.600 euros el equipamiento del centro sociocultural
REDACCIÓN
Desde este jueves y hasta el 5 de junio el Concello de Dozón mantiene abierto el plazo de envío de propuesta para la dotación de mobiliario y equipamiento del futuro centro sociocultural, que ocupará las instalaciones del antiguo albergue junto a las piscinas. El presupuesto, de 94.659 euros, incluye la señalización tanto de las distintas zonas del inmueble como del entorno, para facilitar su ubicación. La empresa adjudicataria dispondrá de 3 meses de entrega.
La reforma del futuro centro sociocultural fue adjudicada el pasado 21 de abril a la empresa Ferradás Gonz SL por 435.152 euros. El inmueble cuenta con dos plantas, que se reconvertirán en un espacio para que Servizos Sociais pueda disponer de un almacén de ropa, alimentos y otros enseres para familias, así como en aulas de formación y polivalentes que puedan emplear personas desempleadas o con dificultades de inserción laboral.
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