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Procesión

LLuvia de pétalos en O Corpiño

El Santuario de O Corpiño acogió esta mañana una de sus citas más tradicionales, con gran afluencia de feligreses en una jornada festiva y muy participativa

El buen tiempo ayudó a que numerosos devotos participaran en la procesión de los pétalos.

El buen tiempo ayudó a que numerosos devotos participaran en la procesión de los pétalos. / Bernabé / FDV

Fran Campos

Lalín

La procesión de los pétalos volvió a reunir esta mañana a numerosos fieles en el Santuario de O Corpiño, en Lalín, en una de las celebraciones más vistosas del calendario religioso local. La jornada estuvo marcada por el buen tiempo, lo que favoreció una destacada participación de feligreses llegados de distintos puntos.

Tras la celebración de la misa solemne, tuvo lugar la tradicional procesión, en la que numerosos niños y niñas acompañaron el recorrido lanzando pétalos de flores al paso de la Virgen, creando una estampa especialmente emotiva y colorida. Este acto, muy arraigado en la zona, combina devoción y participación familiar, consolidándose como una cita destacada dentro de las celebraciones vinculadas al santuario.

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