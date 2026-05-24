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Continúan las obras en vías del rural

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Continúan las obras en vías del rural

El Concello de Lalín ejecuta nuevas obras de mantenimiento y mejora viaria en parroquias como Cadrón, Carragoso y Catasós. El concejal de Obras, José Cuñarro, destaca que las actuaciones buscan reforzar la seguridad, facilitar los accesos y mejorar la calidad de vida de la vecindad.

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