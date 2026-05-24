El Concello pedirá más plazo para ejecutar el PAI «Lalín Próximo»

El Concello de Lalín someterá a la consideración de la junta de gobierno local una propuesta para solicitar al Gobierno de España la ampliación de los plazos previstos en la normativa reguladora de los fondos FEDER vinculados al Plan de Actuación Integrado (PAI) «Lalín Próximo».

La iniciativa está impulsada por la teniente de alcalde y concejala delegada de Contratación Pública y Gestión de Fondos Europeos, Paz Pérez Asorey. El acuerdo plantea pedir al Ejecutivo central que amplíe el plazo recogido en el artículo 23 de la Orden HAC/1072/2024, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la selección del 70% del gasto y a la justificación del 20% de la ayuda. También prevé dar traslado de la decisión al Ministerio de Hacienda.

La propuesta parte de la resolución definitiva de la Dirección General de Fondos Europeos, de 16 de enero de 2026 y recibida por el Concello el día 26 de ese mes, por la que se asigna a Lalín una senda financiera FEDER de 6.547.728 euros, con una tasa de cofinanciación del 60% y una inversión pública correspondiente de 10.912.880 euros.

El gobierno local considera que el PAI «Lalín Próximo» es un proyecto estratégico para el municipio, con actuaciones dirigidas a la revitalización del rural, la mejora de la movilidad urbana, el acceso de las personas mayores a servicios básicos, el fomento del deporte, la implantación de las TIC y el refuerzo de la economía local.

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El Concello advierte de la dificultad de cumplir los plazos fijados para el 31 de marzo de 2027 por la incertidumbre económica, el aumento de costes, el riesgo de menor concurrencia en las licitaciones y los retrasos en la plataforma de selección de operaciones.