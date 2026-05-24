El CIS de Lalín suma un «Gran de Area»

El Centro Integral de Salud de la comarca de Deza-Lalín se incorporó ayer a la nómina de obras distinguidas con los Premios Gran de Area de Aportación a la Arquitectura 2025, concedidos por las delegaciones de Pontevedra, Ourense y Vigo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). La gala de entrega se celebró en el nuevo Auditorio de Marín, en una cita que reunió a cerca de 300 personas y que sirvió también como primer acto del recién estrenado centro cultural marinense.

La obra dezana, concebida por los arquitectos Juan Ramón Iglesias Babío e Iván López Veiga, fue una de las cuatro premiadas en la demarcación de Pontevedra. Comparte reconocimiento con el Mirador da Peixeira y la subida al Campo de San Roque, en Portonovo; el pabellón de eventos del Pazo da Toxeiriña, en Moraña; y los trabajos de conservación del Museo Massó de Bueu.

Los Gran de Area reconocen la labor conjunta de todos los agentes que intervienen en el proceso de gestación y construcción de una obra de arquitectura de calidad. En esta edición se distinguieron doce proyectos, cuatro por cada demarcación colegial, repartidos entre municipios como Lalín, Portonovo, Moraña, Bueu, Vigo, Mondariz, Oia, Ourense, Taboadela o Carballeda de Avia.

El presidente de la delegación pontevedresa del COAG, Anselmo Villanueva, destacó el valor colectivo de estos galardones y subrayó que «los Premios Gran de Area no distinguen un simple éxito individual, sino una aportación a la arquitectura». También defendió que la arquitectura gallega actual «no vive en un único registro ni en una sola escala», sino allí donde resulta necesaria para mejorar la vida en común.

Ese enfoque sitúa al CIS de Lalín dentro de una lectura amplia de la arquitectura pública: edificios pensados no solo desde su función, sino también desde su capacidad para ordenar servicios, responder a necesidades sociales y formar parte del territorio en el que se levantan. En el caso dezano, el reconocimiento llega a una infraestructura sanitaria de ámbito comarcal, vinculada al servicio público y al área de influencia de Lalín.

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El decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, incidió en que estos premios reconocen también la cercanía del arquitecto con la sociedad y una forma de construir «más sostenible y pegada a la realidad». La gala contó además con la presencia de la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y de la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que definió el nuevo auditorio como un «nuevo hogar cultural»