Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta del CeltaPontevedra CF: 'play-off' en viloCaso Plus UltraDía de las Fuerzas ArmadasTraspaso AP-9
instagramlinkedin

Charla sobre el cambio climático y las castañas

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos celebra hoy en el edificio sociocultural Manuel Rivero, en Lalín, una jornada formativa que aborda a partir de las 10.30 horas el cambio climático y la biodiversidad del castaño, así como tratamientos preventivos contra la avispilla. Antes, a las 9.30 horas, el colectivo celebrará su asamblea extraordinaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents