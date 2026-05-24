Charla sobre el cambio climático y las castañas

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos celebra hoy en el edificio sociocultural Manuel Rivero, en Lalín, una jornada formativa que aborda a partir de las 10.30 horas el cambio climático y la biodiversidad del castaño, así como tratamientos preventivos contra la avispilla. Antes, a las 9.30 horas, el colectivo celebrará su asamblea extraordinaria.