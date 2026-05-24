Turismo astronómico
El BNG de Vila de Cruces insta a recuperar el observatorio de Zarragrande para el eclipse
El BNG de Vila de Cruces defenderá en el próximo pleno una moción en la que demanda la recuperación y puesta en valor del observatorio de Zarragrande, construido por José María López pero cerrado desde 2014. Los dos ediles del BNG denuncian el uso electoralista de este espacio por parte del alcalde, Luis Taboada, en 2023, «cando anunciou unha suposta cesión ao Concello que nunca chegou a materializase nin foi acreditada publicamente».
El Bloque apuesta por aprovechar el eclipse total de sol del 12 de agosto, «un evento de relevancia internacional», para colocar a Vila de Cruces en el mapa del turismo astronómico. Por eso, la moción incluye la cesión efectiva de las instalaciones por parte de los herederos de José María López y la creación de una programación estable de actividades vinculadas a la divulgación científica.
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