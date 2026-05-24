Agenda de ocio
Actividades en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes
Sabor Labrego en Rodeiro
El programa Sabor Labrego, que comenzó en abril, remata hoy con un programa que desde las 12.30 horas ofrece una exposición de alimentos de las comarcas de Deza, Chantada y A Ulloa, así como una exhibición de ganado. A las 13.00 horas el exconselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, leerá el pregón. Tras la entrega de premios a las explotaciones ganaderas participantes, comenzará la Festa do Chuletón, , en la que participan varios restaurantes del municipio. Hoy, desde las 12.30 horas.
Jazz en el Casino de Lalín
El Círculo Recreo-Casino de Lalín acoge a mediodía el concierto del cuarteto gallego Ejazz. Creado en 2012, este grupo que conforman Carmen Rey, Ángeles Dorrío, Betty Queiro y Marga Ramos versiona distintas canciones a capella. Hoy, a las 13.00 horas.
Premio Anisia Miranda
La Fundación Xosé Neira Vilas, en Gres, entrega esta tarde el Premio Anisia Mirada de Teatro para a Infancia, que recayó en Raquel Castro Martínez por su obra ‘Perdendo o norte’. La jornada incluye la presentación del premiado en 2024, ‘Os dedos e o monstro’, de Francisco Antonio Vidal. Actuarán las pandereteiras Luceiro. Hoy, a las 18.00 horas.
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