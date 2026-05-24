Actividades en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes

Sabor Labrego en Rodeiro

El programa Sabor Labrego, que comenzó en abril, remata hoy con un programa que desde las 12.30 horas ofrece una exposición de alimentos de las comarcas de Deza, Chantada y A Ulloa, así como una exhibición de ganado. A las 13.00 horas el exconselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, leerá el pregón. Tras la entrega de premios a las explotaciones ganaderas participantes, comenzará la Festa do Chuletón, , en la que participan varios restaurantes del municipio. Hoy, desde las 12.30 horas.

Música de corales en el templo monacal.Voces de Carboeiro reunió este sábado tres corales en el templo monacal de esta parroquia silledense. A Torre de Maside, Cruceiro do Monte (Teo) y el anfitrión Vales Mahía, de A Bandeira, protagonizaron el evento. / Cedida

Jazz en el Casino de Lalín

El Círculo Recreo-Casino de Lalín acoge a mediodía el concierto del cuarteto gallego Ejazz. Creado en 2012, este grupo que conforman Carmen Rey, Ángeles Dorrío, Betty Queiro y Marga Ramos versiona distintas canciones a capella. Hoy, a las 13.00 horas.

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Premio Anisia Miranda

La Fundación Xosé Neira Vilas, en Gres, entrega esta tarde el Premio Anisia Mirada de Teatro para a Infancia, que recayó en Raquel Castro Martínez por su obra ‘Perdendo o norte’. La jornada incluye la presentación del premiado en 2024, ‘Os dedos e o monstro’, de Francisco Antonio Vidal. Actuarán las pandereteiras Luceiro. Hoy, a las 18.00 horas.