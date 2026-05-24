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Actividades en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes

La Praza de Galicia de Lalín, en el entorno del consistorio, sirvió ayer de punto de encuentro para los participantes de la concentración de turismos BMW que organizó LAKDD. Tras un café, la comitiva partió hacia la localidad costera de Sanxenxo, para estacionar junto al Club Náutico y diLa Asociación de Mulleres de Silleda organizó este viernes en su sede una degustación de arroz a la milanesa con osobuco elaborado por Laura Emanuelle. Contó con la participación de 25 personas.sfrutar de un aperitivo y comida. La jornada remató a media tarde en la Praza de Fefiñáns en Camabados, a media tarde. Como en anteriores ediciones, los y las participantes pudieron disfrutar de música, sorteos, premios directos y diversas sorpresas. El arranque de la concentración atrajo a la zona de O Regueiriño a decenas de vecinos y visitantes.

La Praza de Galicia de Lalín, en el entorno del consistorio, sirvió ayer de punto de encuentro para los participantes de la concentración de turismos BMW que organizó LAKDD. Tras un café, la comitiva partió hacia la localidad costera de Sanxenxo, para estacionar junto al Club Náutico y diLa Asociación de Mulleres de Silleda organizó este viernes en su sede una degustación de arroz a la milanesa con osobuco elaborado por Laura Emanuelle. Contó con la participación de 25 personas.sfrutar de un aperitivo y comida. La jornada remató a media tarde en la Praza de Fefiñáns en Camabados, a media tarde. Como en anteriores ediciones, los y las participantes pudieron disfrutar de música, sorteos, premios directos y diversas sorpresas. El arranque de la concentración atrajo a la zona de O Regueiriño a decenas de vecinos y visitantes. / BERNABE/JAVIER LALIN

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

Sabor Labrego en Rodeiro

El programa Sabor Labrego, que comenzó en abril, remata hoy con un programa que desde las 12.30 horas ofrece una exposición de alimentos de las comarcas de Deza, Chantada y A Ulloa, así como una exhibición de ganado. A las 13.00 horas el exconselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, leerá el pregón. Tras la entrega de premios a las explotaciones ganaderas participantes, comenzará la Festa do Chuletón, , en la que participan varios restaurantes del municipio. Hoy, desde las 12.30 horas.

Degustación para 25 personas en Silleda

Música de corales en el templo monacal.Voces de Carboeiro reunió este sábado tres corales en el templo monacal de esta parroquia silledense. A Torre de Maside, Cruceiro do Monte (Teo) y el anfitrión Vales Mahía, de A Bandeira, protagonizaron el evento. / Cedida

Jazz en el Casino de Lalín

El Círculo Recreo-Casino de Lalín acoge a mediodía el concierto del cuarteto gallego Ejazz. Creado en 2012, este grupo que conforman Carmen Rey, Ángeles Dorrío, Betty Queiro y Marga Ramos versiona distintas canciones a capella. Hoy, a las 13.00 horas.

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Premio Anisia Miranda

La Fundación Xosé Neira Vilas, en Gres, entrega esta tarde el Premio Anisia Mirada de Teatro para a Infancia, que recayó en Raquel Castro Martínez por su obra ‘Perdendo o norte’. La jornada incluye la presentación del premiado en 2024, ‘Os dedos e o monstro’, de Francisco Antonio Vidal. Actuarán las pandereteiras Luceiro. Hoy, a las 18.00 horas.

Degustación para 25 personas en Silleda

Degustación para 25 personas en Silleda. La Asociación de Mulleres de Silleda organizó este viernes en su sede una degustación de arroz a la milanesa con osobuco elaborado por Laura Emanuelle. Contó con la participación de 25 personas. / Cedida

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