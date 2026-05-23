Accesibilidad
Xuntos replica al BNG que la mejora en tres calles garantiza la movilidad durante la Festa do Galo
La Diputación asigna 350.000 euros a humanizar la Rúa do Cine y a cubrir gastos de basura, agua y docencia en Vila de Cruces
El gobierno local de Vila de Cruces sale al paso de las críticas del BNG por el inicio de los trabajos de humanización de las calles Travesía Vázquez Número 5, Neira Vilas y Sergio Iglesias días antes de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces. Desde Xuntos, se indica que el pasado viernes, día 15, se firmó el acta de replanteo del comienzo de estos trabajos de humanización durante un encuentro entre el técnico de la Diputación, la empresa adjudicataria, el director de obra y el alcalde, Luis Taboada. El regidor añade que esta actuación «está incluida dentro dunha subvención da Deputación de Pontevedra, polo que existen uns prazos concretos tanto de execución como de xustificación, que o Concello está obrigado a cumprir».
Añade que el Concello ya está adoptando medidas para minimizar las molestias que puedan causar estos trabajos de humanización y para garantizar, en la medida de lo posible, la movilidad y la seguridad de los vecinos y de los visitantes, así como de la actividad comercial de la zona. Con respecto a la celebración de la Festa do Galo de Curral, va a habilitar zonas de estacionamiento, y las obras estarán debidamente valladas.
Por otra parte, la Diputación aprueba una partida de 350.000 euros para este concello dezano. De esta cifra, 170.000 servirán para afrontar la aportación municipal de la inversión del Plan Extra 2025 para humanizar la Rúa do Cine, de modo que la administración provincial cubrirá el 100% de los casi 850.000 euros de financiación para humanizar un tramo de 445 metros de esta calle, entre la Rúa Soto y la carretera PO-204. El proyecto contempla la renovación integral de los pavimentos, la introducción de nuevas zonas verdes y de mobiliario urbano y, además, una redistribución del espacio público.
Los 180.000 euros restantes permitirán cubrir diferentes servicios. En concreto, 138.000 se asignan a gastos de recogida de la basura y tratamiento de residuos, red de abastecimiento de agua potable y sumideros; 7.000 pagarán facturas de asistencia jurídica, informática y asesoría laboral; y 5.000 se vinculan gastos de funcionamiento de la escuela de música y de las escuelas deportivas.
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