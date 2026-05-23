Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta CeltaSalud Mental50 años Corner HutPesca ilegalStellantisPisos turísticos en Vigo
instagramlinkedin

Accesibilidad

Xuntos replica al BNG que la mejora en tres calles garantiza la movilidad durante la Festa do Galo

La Diputación asigna 350.000 euros a humanizar la Rúa do Cine y a cubrir gastos de basura, agua y docencia en Vila de Cruces

Luis Taboada visita el inicio de las obras.

Luis Taboada visita el inicio de las obras. / Cedida

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

El gobierno local de Vila de Cruces sale al paso de las críticas del BNG por el inicio de los trabajos de humanización de las calles Travesía Vázquez Número 5, Neira Vilas y Sergio Iglesias días antes de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces. Desde Xuntos, se indica que el pasado viernes, día 15, se firmó el acta de replanteo del comienzo de estos trabajos de humanización durante un encuentro entre el técnico de la Diputación, la empresa adjudicataria, el director de obra y el alcalde, Luis Taboada. El regidor añade que esta actuación «está incluida dentro dunha subvención da Deputación de Pontevedra, polo que existen uns prazos concretos tanto de execución como de xustificación, que o Concello está obrigado a cumprir».

Añade que el Concello ya está adoptando medidas para minimizar las molestias que puedan causar estos trabajos de humanización y para garantizar, en la medida de lo posible, la movilidad y la seguridad de los vecinos y de los visitantes, así como de la actividad comercial de la zona. Con respecto a la celebración de la Festa do Galo de Curral, va a habilitar zonas de estacionamiento, y las obras estarán debidamente valladas.

Por otra parte, la Diputación aprueba una partida de 350.000 euros para este concello dezano. De esta cifra, 170.000 servirán para afrontar la aportación municipal de la inversión del Plan Extra 2025 para humanizar la Rúa do Cine, de modo que la administración provincial cubrirá el 100% de los casi 850.000 euros de financiación para humanizar un tramo de 445 metros de esta calle, entre la Rúa Soto y la carretera PO-204. El proyecto contempla la renovación integral de los pavimentos, la introducción de nuevas zonas verdes y de mobiliario urbano y, además, una redistribución del espacio público.

Noticias relacionadas y más

Los 180.000 euros restantes permitirán cubrir diferentes servicios. En concreto, 138.000 se asignan a gastos de recogida de la basura y tratamiento de residuos, red de abastecimiento de agua potable y sumideros; 7.000 pagarán facturas de asistencia jurídica, informática y asesoría laboral; y 5.000 se vinculan gastos de funcionamiento de la escuela de música y de las escuelas deportivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  2. Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
  3. Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
  4. El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
  5. Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
  6. Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
  7. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
  8. Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años

La Agasp pone banda sonora a la Policía Local de Galicia

La Agasp pone banda sonora a la Policía Local de Galicia

Vanguardia con ADN lalinense

«Deberíamos aprender moito do diálogo de China: en 20 anos convertiuse no socio comercial máis importante do planeta»

«Deberíamos aprender moito do diálogo de China: en 20 anos convertiuse no socio comercial máis importante do planeta»

O festival que saíu das aulas

El PP promete«dar voz» al sector ganadero en la comisión de estudio

La ruta cultural que organiza Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

La ruta cultural que organiza Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

O Manguelo Folk acolle esta noite sete grupos en Orazo

Xuntos replica al BNG que lass obras en tres calles garantizan la movilidad durante la Festa do Galo de Vila de Cruces

Xuntos replica al BNG que lass obras en tres calles garantizan la movilidad durante la Festa do Galo de Vila de Cruces
Tracking Pixel Contents