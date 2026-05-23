Visita guiada a ‘ZEIT’ en el museo de Lalín

El Museo Municipal María Aller acogerá el martes 26 de mayo, a las 17.30 horas, una visita guiada a la exposición ZEIT, de Tareixa Taboada, explicada por la propia artista. La actividad forma parte de la programación cultural del Concello de Lalín y está dirigida al grupo de arte de ATEGAL, aunque abierta al público sin inscripción previa. La muestra, inaugurada el 10 de abril, aborda el tiempo como experiencia vital y podrá visitarse hasta el 15 de junio. El jueves 28, a las 11.30 horas, 40 personas de Oleiros visitarán el museo, ZEIT y el observatorio.