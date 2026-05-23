Vanguardia con ADN lalinense

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) inaugura una ambiciosa exposición que rinde homenaje a la trayectoria de Miguel Calvo Ulloa, conocido como Misha Bies Golas. Esta muestra, que abarca más de dos décadas de producción creativa, representa un hito en la programación del centro y fue presentada por el conselleiro de Cultura, José López Campos, como un testimonio del vigor y la madurez del arte gallego actual. El artista lalinense, miembro fundador del influyente colectivo Nova Escultura Galega, despliega en las salas de Santiago un universo heterogéneo donde la investigación matérica y la reflexión conceptual caminan de la mano, consolidándose como una de las voces más personales y respetadas de su generación.

La exposición no solo funciona como una retrospectiva de veinte años de trabajo, sino que se erige como el símbolo de una nueva etapa para el CGAC. Bajo la futura dirección de Eva López Tarrío, el centro busca potenciar su papel como «escaparate e panca» de los creadores locales. El conselleiro destacó que este «coidado e difusión do noso e dos nosos» es el «elemento distintivo» que permitirá al museo consolidarse como el centro artístico de referencia en el eje atlántico europeo. Este objetivo estratégico se apoya en el prestigio alcanzado por la institución, que en 2025 ya fue reconocida por su excelencia en los informes del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, donde participan más de 400 expertos de toda España, situando a la cultura de Galicia en la vanguardia de la gestión museística.

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La obra de Misha Bies Golas invita al espectador a un viaje por la diversidad técnica y estética. En sus piezas, las corrientes contemporáneas son cuestionadas y repensadas, estableciendo un diálogo fluido entre la innovación y la tradición. El conselleiro subrayó cómo el artista rescata y homenajea a grandes referentes, mencionando explícitamente la huella de Luis Seoane en su capacidad para reinterpretar la identidad gallega desde la modernidad. Esta conexión entre el pasado y el presente es lo que confiere a la muestra una relevancia especial, alineándose con el espíritu de un centro que busca ser un motor de pensamiento crítico. El proyecto se integra en el programa «As exposicións de 2026 como motor cultural da Galicia Calidade», una iniciativa de la Xunta que contempla setenta propuestas para fomentar el acceso a la cultura. Dada la magnitud de la producción de Calvo Ulloa, la muestra tendrá un desarrollo orgánico: tras esta inauguración, el 12 de junio se abrirá un nuevo espacio para dar cuenta de la «ampla produción, creatividade e investigacións» del autor. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre.