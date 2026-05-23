Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ZapateroPresupuesto SergasStellantisStellantisDía de las Fuerzas ArmadasProtocolo polvo nocivoFichaje Celta
instagramlinkedin

Tres corales ponen voz hoy a Carboeiro

El monasterio de Carboeiro acoge hoy, sábado 23 de mayo, a las 17:30 horas, un encuentro de música coral. Participarán la Coral A Torre de Maside, de Maside; la Coral Cruceiro do Monte, de Teo, y el Coro Vales Mahía, de A Bandeira. La cita cuenta con el apoyo del Concello de Silleda, la Diputación y Culturea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  2. Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
  3. Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
  4. El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
  5. Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
  6. Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
  7. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
  8. Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años

Vanguardia con ADN lalinense

«Deberíamos aprender moito do diálogo de China: en 20 anos convertiuse no socio comercial máis importante do planeta»

«Deberíamos aprender moito do diálogo de China: en 20 anos convertiuse no socio comercial máis importante do planeta»

O festival que saíu das aulas

El PP promete«dar voz» al sector ganadero en la comisión de estudio

La ruta cultural que organiza Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

La ruta cultural que organiza Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

O Manguelo Folk acolle esta noite sete grupos en Orazo

Xuntos replica al BNG que lass obras en tres calles garantizan la movilidad durante la Festa do Galo de Vila de Cruces

Xuntos replica al BNG que lass obras en tres calles garantizan la movilidad durante la Festa do Galo de Vila de Cruces

Acadar apoya a mujeres con discapacidad en A Estrada

Tracking Pixel Contents