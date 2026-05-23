Tres corales ponen voz hoy a Carboeiro
El monasterio de Carboeiro acoge hoy, sábado 23 de mayo, a las 17:30 horas, un encuentro de música coral. Participarán la Coral A Torre de Maside, de Maside; la Coral Cruceiro do Monte, de Teo, y el Coro Vales Mahía, de A Bandeira. La cita cuenta con el apoyo del Concello de Silleda, la Diputación y Culturea.
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