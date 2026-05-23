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El Sporting Cruces celebra el fin de temporada con verbena

Leticia Sabater encabezará el cartel del II Sporting Fest gratuito en Vila de Cruces el viernes 29 de mayo, en la Praza Xoán Carlos I

Ángel Graña

Vila de Cruces

Vila de Cruces vivirá una noche memorable con la segunda edición del Sporting Fest. El evento, organizado por el club de fútbol de veteranos Sporting Cruces, tendrá lugar el viernes 29 de mayo de 2026 en la Praza Xoán Carlos I. A partir de las 23.00 horas, la localidad cruceña se transformará en el epicentro del ocio y la música en directo para celebrar por todo lo alto el fin de la temporada deportiva.

Esta cita gratuita, se posiciona como el preámbulo perfecto a la tradicional fiesta gastronómica del Galo de Curral, dinamizando la economía y la vida social del municipio en la jornada previa. El plato fuerte de la noche será la actuación estelar de la polifacética Leticia Sabater, que promete un espectáculo cargado de energía y diversión. El cartel musical se completa con la veteranía y el ritmo del trío Manhattan y las mezclas de DJ Patakiña, asegurando una verbena que se prolongará Cruces hasta altas horas de la madrugada.

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El Sporting Cruces, nacido hace apenas dos años por la iniciativa de un grupo de amigos apasionados por el fútbol, busca con este festival estrechar lazos con la vecindad y promocionar el nombre de Vila de Cruces en toda la comarca. Desde la organización, agradecen al Concello su total disposición y la cesión del espacio público, invitando formalmente a residentes y visitantes de localidades limítrofes a disfrutar de una noche de fiesta.

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