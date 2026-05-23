Alumnado de Soutelo de Montes aprende sobre alimentación y descanso en taller de salud
El equipo sanitario de Terra de Montes promueve hábitos de vida saludables entre el alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEIP Plurilingüe de Soutelo de Montes
La enfermera especialista en Pediatría del servicio de Atención Primaria de Terra de Montes, Nuria Álvarez Pérez, desarrolló un taller sobre hábitos saludables dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEIP Plurilingüe de Soutelo de Montes, centrado en la promoción del autocuidado y los estilos de vida saludables en la infancia.
Durante los 90 minutos de sesión se abordaron cuestiones relacionadas con la alimentación equilibrada, la importancia de la actividad física y la necesidad de mantener un descanso adecuado y hábitos de sueño saludables.
Esta iniciativa forma parte del trabajo comunitario que la profesional viene desarrollando desde su incorporación en 2024 en Atención Primaria de Terra de Montes, con el objetivo de acercar la educación para la salud al entorno escolar y a las familias de la comarca.
Interés
Según explica la propia Nuria Álvarez Pérez, “os nenos compórtanse coma verdadeiras esponxas, pois amosan gran interese polos contidos traballados”.
De este modo, la Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés continúa promoviendo acciones de educación para la salud desde Atención Primaria, reforzando la prevención y la adquisición de hábitos saludables desde edades tempranas.
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