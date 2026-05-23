Interculturalidad
Silleda Integra suma nuevas nacionalidades para celebrar la convivencia el 13 de junio
El Concello ultima una cita con representantes de Venezuela, Paraguay, Marruecos, Cuba, Argentina, Colombia y Rumanía
La programación incluirá gastronomía, música y tradiciones para acercar la multiculturalidad que forma parte de la realidad de Trasdeza
El sábado 13 de junio tendrá lugar la primera edición de Silleda Integra, jornada intercultural con la que quiere poner en valor la diversidad cultural del municipio y favorecer la convivencia, la participación y el conocimiento mutuo entre la vecindad. La fijación de la fecha y la incorporación de nuevas comunidades al proceso organizativo centran el avance de una iniciativa que comenzó a diseñarse en las últimas semanas con personas extranjeras residentes en el municipio.
En la última reunión participaron representantes de Venezuela, Paraguay, Marruecos, Cuba, Argentina, Colombia y Rumanía, ampliando así la presencia de nacionalidades implicadas en la preparación de la jornada. En el primer encuentro ya habían tomado parte personas de Venezuela, Marruecos y Colombia, mientras que la comunidad rumana, una de las más numerosas de Silleda, no había podido asistir entonces.
El Concello presentará en los próximos días el programa final de Silleda Integra. La jornada incluirá propuestas vinculadas a la gastronomía, la música, las tradiciones y las expresiones culturales de los distintos países participantes, con degustaciones, actuaciones musicales, talleres y otras actividades pensadas para acercar a la ciudadanía la multiculturalidad que forma parte de la realidad diaria del municipio.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, participó en el nuevo encuentro junto a la concejala de Cultura, Mónica González Conde, y la de Benestar e Igualdade, Ángela Troitiño. Pena agradece la implicación de las personas que están colaborando en la organización. «Queremos agradecer sinceramente a participación e a xenerosidade de todas as persoas que se están sumando a Silleda Integra, achegando ideas, propostas, tempo e ilusión para facer posible esta xornada», señala.
La regidora destaca que el objetivo es que la iniciativa «sexa construída da man das propias comunidades, escoitando as súas voces e facendo que sexan protagonistas». También recordó que Silleda Integra nace como «un espazo para compartir, coñecer, tender pontes e seguir construíndo un municipio máis aberto, acolledor e cohesionado».
El Concello subraya que la jornada servirá para visibilizar la riqueza cultural de las personas procedentes de otros países que residen en Trasdeza y forman parte activa de la vida social, laboral y comunitaria del municipio. La propuesta se concibe como una actividad abierta y participativa, orientada a promover la convivencia desde el respeto, la integración y el reconocimiento de la pluralidad cultural local.
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