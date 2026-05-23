La ruta cultural de Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

Este domingo la parroquia cruceña de Gres acoge la ruta cultural 'Tras a pegada de Pepe e Anisia', que partirá a las 11.00 horas de la sede de la Fundación Neira Vilas, conocida como Casa do Romano. Las 45 plazas disponibles ya han sido reservadas. La caminata será guiada por la docente y vecina de Gres María Luz Barreiro, cuya familia mantuvo siempre un contacto muy estrecho con la pareja de escritores. La comitiva visitará la escuela, el aserradero de Pardo, el puente románico de nueve arcos y la capilla de la Virgen del Carmen. La jornada finalizará en las Insuas de Gres con una comida de convivencia y una actuación de la Unión Musical Ponteledesma.

La caminata forma parte de un programa de actividades que comenzó el jueves en las conocidas como Escolas Vellas de Piloño, con un encuentro formativo que abordó la educación sexual en las familias. La jornada contó con la colaboración del programa Quérote+ y puso a disposición de los asistentes herramientas clave para el aprendizaje.