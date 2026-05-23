Programan un campus estival para niños de 4 a 12 años

Silleda acogerá este verano un Campus de Patinaje dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años. La actividad, en la que colabora el Concello, se desarrollará en dos turnos independientes: del 20 al 24 de julio y del 3 al 7 de agosto, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

El patinaje será la actividad principal, con trabajo de técnica, equilibrio, coordinación y control corporal adaptado a la edad y nivel de cada participante. Tras el descanso y la merienda habrá propuestas deportivas y recreativas, como actividades acuáticas, tiro con arco, cocina, cerámica, defensa personal y juegos cooperativos.

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La organización contempla un máximo de 35 plazas por turno. El precio será de 90 euros por semana, con merienda opcional. La información y las reservas se pueden realizar a través del teléfono 606 677 491 y del correo perezvazquezlucia@gmail.com