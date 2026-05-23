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El precio de la leche, en el Parlamento

El PP promete«dar voz» al sector ganadero en la comisión de estudio

Alberto Pazos y Cati Somoza, en la sede de O Rodo.

Alberto Pazos y Cati Somoza, en la sede de O Rodo.

El portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, y su homóloga en a nivel local en Rodeiro, Cati Somoza, mantuvieron ayer un encuentro con los socios de la cooperativa O Rodo, para anunciarles que el partido «escoitará e dará voz ao sector gandeiro na comisión de estudo sobre o prezo do leite». Pazos remarcó que las explotaciones lecheras «merecen toda a nosa atención e compromiso», a la vez que reclama la necesidad de impulsar «solucións realistas e medidas útiles que dean estabilidade ao sector e garantan a súa viabilidade». En este sentido, el representante popular defiende un modelo más sostenible y equilibrado, que además ofrezca garantías para las granjas. Durante su visita a la sede de la cooperativa Alberto Pazos aseguró que la comisión va a escuchar tanto a los productores como a las organizaciones agrarias, sindicatos, industria y expertos, «para seguir protexendo e defendendo un sector que é fundamental para Galicia».

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