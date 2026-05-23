Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta CeltaSalud Mental50 años Corner HutPesca ilegalStellantisPisos turísticos en Vigo
instagramlinkedin

Música

O Salmón Rock mestura veteranía e novos talentos musicais na Estrada

O Salmón Rock mestura veteranía e novos talentos musicais na Estrada | BERNANBÉ/JAVIER LALÍN

O Salmón Rock mestura veteranía e novos talentos musicais na Estrada | BERNANBÉ/JAVIER LALÍN

O festival Salmón Rock converteu este venres a Praza do Concello da Estrada nun gran escenario ao aire libre, reunindo a numeroso público nunha tarde-noite marcada pola música. A cita contou coa actuación dos grupos Desertores e Toxo, e tamén coas actuacións protagonizadas polo alumnado e profesorado de Musikenos. Sobre o escenario, os máis novos demostraron talento e soltura, mantendo o nivel dos músicos máis veteranos nas interpretacións de clásicos do rock nacional e internacional. O público acompañou cada actuación, confirmando a boa decisión de retomar o Salmón Rock e posicionala como unha das propostas musicais destacadas da Festa do Salmón.

O Salmón Rock mestura veteranía e novos talentos musicais na Estrada | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

O Salmón Rock mestura veteranía e novos talentos musicais na Estrada | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  2. Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
  3. Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
  4. Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
  5. Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
  6. Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
  7. El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas
  8. Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»

La Agasp pone banda sonora a la Policía Local de Galicia

La Agasp pone banda sonora a la Policía Local de Galicia

Vanguardia con ADN lalinense

«Deberíamos aprender moito do diálogo de China: en 20 anos convertiuse no socio comercial máis importante do planeta»

«Deberíamos aprender moito do diálogo de China: en 20 anos convertiuse no socio comercial máis importante do planeta»

O festival que saíu das aulas

El PP promete«dar voz» al sector ganadero en la comisión de estudio

La ruta cultural que organiza Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

La ruta cultural que organiza Garatuzas de Piloño en Gres agota sus plazas

O Manguelo Folk acolle esta noite sete grupos en Orazo

Xuntos replica al BNG que lass obras en tres calles garantizan la movilidad durante la Festa do Galo de Vila de Cruces

Xuntos replica al BNG que lass obras en tres calles garantizan la movilidad durante la Festa do Galo de Vila de Cruces
Tracking Pixel Contents