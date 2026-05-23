Música
O Salmón Rock mestura veteranía e novos talentos musicais na Estrada
O festival Salmón Rock converteu este venres a Praza do Concello da Estrada nun gran escenario ao aire libre, reunindo a numeroso público nunha tarde-noite marcada pola música. A cita contou coa actuación dos grupos Desertores e Toxo, e tamén coas actuacións protagonizadas polo alumnado e profesorado de Musikenos. Sobre o escenario, os máis novos demostraron talento e soltura, mantendo o nivel dos músicos máis veteranos nas interpretacións de clásicos do rock nacional e internacional. O público acompañou cada actuación, confirmando a boa decisión de retomar o Salmón Rock e posicionala como unha das propostas musicais destacadas da Festa do Salmón.
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