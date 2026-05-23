Medio siglo (y más) de fútbol en Silleda

La Sociedade Deportiva Silleda celebró este sábado 23 de mayo una fecha redonda: cincuenta años de historia oficial, de fútbol federado y de vida compartida alrededor de un club que forma parte de la identidad deportiva y social del pueblo. La conmemoración reunió a jugadores actuales, veteranos, directivos, aficionados y familias en una jornada pensada para recordar el camino recorrido y para reivindicar una memoria futbolística que, en Silleda, viene de mucho más atrás.

La celebración arrancó a mediodía en el campo municipal Outeiriño-Joselu Mato, escenario principal de muchas de las páginas escritas por la entidad. Allí se instaló una exposición con los trofeos conseguidos a lo largo de estas cinco décadas y se disputó un partido entre la plantilla actual de la SD Silleda y viejas glorias del club. El encuentro, de carácter abierto y participativo, convirtió el césped en un espacio de reencuentro entre distintas generaciones de futbolistas. Aunque el resultado era lo de menos, terminó 3-3 después de dos partes de media hora.

La jornada continuó después en la Praza da Feira Vella, donde más de doscientas personas se dieron cita en una comida conmemorativa con servicio de barra y una muestra fotográfica. Entre quienes arroparon a la directiva que preside el histórico central José Antonio González, estuvieron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y las concejalas Mónica González Conde, Ángela Trotiño Gil y Asun García Hernández. La sobremesa estuvo amenizada por DJ Sanse, con servicios de discomóvil y fotomatón.

Inicios y River Plate

Aunque la efeméride remite al medio siglo de trayectoria oficial de la entidad, la historia del fútbol en Silleda se remonta a la década de 1920. En aquellos años se sitúan los primeros pasos documentados de este deporte en la localidad, ligados también a la donación de terrenos para su práctica por parte de Arturo Pérez Lázara, posteriormente asesinado por el franquismo. Aquel gesto permitió que el balón comenzase a ocupar un espacio propio en la vida local, mucho antes de que el club adquiriese la estructura que acabaría consolidándose décadas después.

Los exjugadores Luis Currás y Darío Brea muestran las copas ganadas en 1977 Y 1984. / Bernabé / Javier Lalín

Otro de los capítulos más singulares de esa memoria llegó en los años 40, cuando el C.A. River Plate donó equipaciones para el fútbol silledense gracias a las gestiones de un emigrante seguidor del club argentino. Aquellas camisetas dejaron una huella que ya nunca desaparecería: la franja roja, convertida desde entonces en una seña de identidad de las camisolas locales y en un vínculo simbólico entre Silleda y uno de los clubes más reconocibles del fútbol mundial.

La fundación oficial del Silleda C.F. llegaría en 1975, de la mano de una generación que sacudió la vida social de la localidad y que convirtió el club en un punto de encuentro. Entre sus impulsores figuró Adolfo González Troitiño, que ejerció como presidente en aquella primera etapa. La respuesta deportiva fue inmediata. En su primera temporada, la 1975/76, el equipo terminó invicto, con 35 puntos, 54 goles a favor y solo 12 en contra en veinte partidos.

Las dos copas

La dinámica ganadora continuó al curso siguiente. También sin encajar ninguna derrota, el Silleda se proclamó campeón de la Copa do Sar frente al San Mamede: 2-2 en la ida y 2-1 en la vuelta, en un Outeiriño abarrotado. En aquella final, la venta de entradas alcanzó casi las 170.000 pesetas, lo que da idea del seguimiento social que despertaba el equipo en aquellos primeros años. El club volvería a conquistar la copa en 1984 al derrotar con contundencia al Calo (4-1) en A Pobra do Caramiñal.

Outeiriño ocupa un lugar central en todo ese recorrido. El campo municipal, que hoy lleva el nombre de Joselu Mato, ha sido durante décadas punto de encuentro de futbolistas, entrenadores, directivos y aficionados. Allí se disputaron partidos de liga, se celebraron títulos, se formaron jugadores de base y se sostuvieron también las temporadas más discretas, esas que explican la supervivencia de cualquier club modesto.

La figura de Joselu Mato añade una dimensión especial a esa memoria. El delantero silledense dio sus primeros pasos futbolísticos en la SD Silleda antes de iniciar una carrera profesional de alcance internacional. Su nombre en el campo de Outeiriño funciona como reconocimiento a una trayectoria, pero también como recordatorio para la cantera de que el fútbol local puede abrir caminos mucho más allá del municipio.

La historia del club cuenta con capítulos que durante años permanecieron en segundo plano. Uno es el de las primeras mujeres que vistieron la camiseta del Silleda en 1977, en un partido contra A Estrada que forma parte de la memoria deportiva y social del municipio. Aquella experiencia, recuperada ahora por el Concello como (In)visibles de mayo, recuerda que el fútbol silledense también tuvo pioneras.

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La celebración del 50º aniversario permitió reunir todas esas capas de historia: los primeros terrenos de juego de los años 20, la franja roja llegada de River Plate en los 40, la fundación oficial de 1975, las primeras campañas invictas, la pasión popular de Outeiriño, la consolidación federativa, la cantera, los veteranos, las pioneras y una afición que hizo del club algo más que un equipo.