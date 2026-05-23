La Hermandad Venezolana regresa con nueva directiva y reabre su sede en Guimarei

La Asociación Comarcal Hermandad Venezolana de A Estrada vivió un emotivo día en el que presentaron a su nueva junta directiva y reinauguraron su sede en la antigua casa escuela de Guimarei. Fue una jornada de emociones, de honrar a aquellos que en su día pusieron en marcha esta entidad allá por el año 2005 y también para poner en valor los lazos que unieron y siguen uniendo a Venezuela y Galicia. Al acto no faltó el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien junto a los concejales Alberto Blanco y Óscar Durán disfrutaron de la amabilidad de un pueblo agradecido por el cariño recibido y por haber encontrado un lugar al que llamar «hogar».

Gonzalo Louzao estuvo entre los preserntes al acto.

La nueva presidenta de la asociación es Leovelys Cambas de Requeijo, una de las personas que subió al escenario para tomar la palabra. Lo hizo para recordar como muchos ellos se marcharon de Venezuela dejando atrás una historia de «despedidas difíciles y de maletas llenas» y también una tierra que siempre vivirá dentro de ellos. «Los gallegos cruzaron un día el océano para buscar una oportunidad en Venezuela. Ahora somos nosotros los que realizamos ese camino inverso. Aquí, encontramos un lugar donde empezar de nuevo. Ahora, abrimos una casa para nosotros pero también queremos que sea una casa abierta a todos», afirmó en relación a su sede en Guimarei.

La nueva presidenta, Leovelys Cambas.

Entre los asistentes y escuchando sus palabras estaban los dos de los fundadores y expresidentes que tuvo la entidad, José Enrique Nogueira y Carmen Barros. El primero de ellos se ha integrado en la nueva directiva como presidente. Yraida Maribel Días será la tesorera y Rami Mahmoud el secretario general. Los vocales serán Enrique da Pena e Isabel Pereiras. Rosa Mari Pazos es la bibliotecaria; Carina Mahmoud, es la secretaria de actas; Fremir Gómez, es el gerente de deportes; Roni Vázquez, es gerente de logística; Ivana González, gerente de cultura; Gloria Ávila, gerente de igualdad de género y protección; Jonny González, médico responsable de salud; y Jordi Gómez, de redes sociales.

Noticias relacionadas

La Hermandad Venezolana posa a las puertas de su sede en Guimarei durante el acto. / Cedida

Louzao por su parte señaló que muchos gallegos, entre ellos los estradenses, tienen sus raíces a muchos kilómetros de distancia. Una buena muestra son los emigrantes venezolanos, de quienes destacó su «implicación» en diferentes sectores como la hostelería y el comercio.