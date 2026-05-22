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Voando nas Rías Baixas visita las Brañas de Xestoso

redacción

Silleda

El programa Voando nas Rías Baixas organiza este domingo su segunda ruta ornitológica, con las Brañas de Xestoso como protagonistas. Las 25 plazas ya están cubiertas. La siguiente cita será el 21 de junio en las playas de A Lanzada y A Mexilloeira.

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