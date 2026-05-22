Deza-Tabeirós convence como destino turístico de primer nivel

El geodestino Deza-Tabeirós ha dejado una impresión muy positiva entre los profesionales turísticos que participaron en el reciente fam trip organizado en la zona. Los 16 turoperadores asistentes coincidieron en destacar el alto potencial del territorio, al que sitúan como un destino turístico de primer nivel, aún por descubrir dentro de la oferta gallega.

Durante varios días, los participantes recorrieron A Estrada y su entorno para conocer de primera mano sus recursos turísticos con el objetivo de incorporarlos a su oferta comercial. El viaje permitió poner en valor un destino que, pese a contar con una amplia variedad de atractivos, sigue siendo menos conocido que otros enclaves gallegos más consolidados.

Entre los espacios visitados figuraron el Pazo de Oca, el Mosteiro de Carboeiro o la Fervenza do Toxa, además de diferentes propuestas de turismo activo vinculadas al río Ulla, alojamientos rurales y sidrerías. Todo ello conforma, según los asistentes, un producto turístico completo, basado en la naturaleza, el patrimonio y la autenticidad.

Pazo de Oca en A Estrada / FDV_Externas

En esta línea se expresó Luís Arroyo, presidente de la federación andaluza de agencias de viaje, quien subrayó que “nos ha parecido un destino muy desconocido”, pese a que Galicia cuenta con “recursos turísticos impresionantes”. Arroyo destacó especialmente la oportunidad que supone incorporar nuevas propuestas como la Ruta da Sidra, así como el valor diferencial de A Estrada como principal productor de manzana ecológica de Europa. “Nos vamos muy satisfechos, con nuevas opciones que ofrecer a nuestros clientes”, afirmó.

El representante andaluz puso además el acento en la colaboración público-privada como uno de los pilares del éxito turístico. “Es lo que hace que un producto tenga éxito. Cuando lo público y lo privado trabajan juntos”, señaló, destacando la implicación de administraciones y empresas del sector durante la visita.

Mosteiro de Carboeiro en Silleda / BERNABE / JAVIER LALIN / VIGO

Por su parte, Miguel Jiménez, presidente de la asociación valenciana de agencias de viaje, incidió en el efecto sorpresa que ha supuesto el descubrimiento del interior gallego. “No conocíamos A Estrada ni el potencial que tiene esta zona”, explicó, tras reconocer que sus viajes anteriores a Galicia se centraban en la costa.

Jiménez destacó la diversidad de experiencias que ofrece el territorio, desde el patrimonio histórico hasta el turismo activo. “Me ha sorprendido que aquí exista esa posibilidad, con el río Ulla y todas las actividades que ofrece”, apuntó, al tiempo que puso en valor la calidad de los alojamientos rurales y el trato cercano. “Es otro tipo de turismo distinto al de sol y playa, más tranquilo, menos masificado. Es relajación total”, resumió.

Ambos coinciden en señalar que existe una demanda creciente para este tipo de destinos, vinculados al descanso, la naturaleza y la experiencia rural. En este sentido, el fam trip ha servido para abrir nuevas vías de comercialización y posicionar Deza-Tabeirós como una alternativa atractiva dentro del mercado turístico nacional.

Margen de mejora

Como aspectos a mejorar, los profesionales apuntan a la necesidad de seguir avanzando en la puesta en valor de algunos recursos patrimoniales, aunque consideran que se trata de un destino en evolución con amplio margen de crecimiento.

En definitiva, la experiencia ha reforzado la idea de que Deza y Tabeirós-Terra de Montes cuentan con todos los ingredientes para consolidarse como un referente turístico, capaz de complementar y enriquecer la oferta tradicional de Galicia.