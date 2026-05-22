El tráfico crece en las vías de Deza y Tabeirós tras las caídas de 2024

Las principales carreteras autonómicas que atraviesan o dan servicio a Deza y Tabeirós-Terra de Montes cerraron 2025 con un comportamiento al alza en sus estaciones de aforo, después de un ejercicio anterior marcado por descensos en buena parte de la red comarcal. La excepción más relevante se localiza en el tramo final de la AG-53 hacia Barbantes, mientras que en las vías convencionales analizadas todas las mediciones fijas mejoran los registros de 2024.

A Estrada-Santiago

La PO-841, conexión entre A Estrada y Santiago por Pontevea, consolida su condición de carretera autonómica con mayor intensidad de tráfico en el ámbito de las comarcas. La estación de Pontevea Sur contabilizó una intensidad media diaria de 10.364 vehículos, 288 más que en 2024, cuando ya había superado por primera vez la barrera de los 10.000. La evolución mantiene así la línea ascendente de los últimos años, desde los 9.397 vehículos de 2021 hasta los 10.364 del pasado ejercicio.

El tráfico pesado en esta vía representa el 7,8% del total, con 807 camiones o autobuses diarios. La diferencia entre jornadas laborables y festivas sigue siendo muy acusada: los días de trabajo la PO-841 promedia 11.461 vehículos, frente a 7.289 en festivos. El viernes vuelve a ser el día con más circulación, con 12.036 desplazamientos, mientras que el domingo se queda en 7.398. Por meses, solo agosto y diciembre bajan de los 10.000 vehículos diarios.

Lalín-Pontevedra

En Deza, la PO-534 recupera tráfico en los tres puntos fijos de medición. El tramo entre la AP-53 y el polígono de Botos, en la salida de Lalín hacia Pontevedra, sube hasta 4.147 vehículos diarios, 75 más que en 2024. El peso de camiones y autocares baja al 6,7%, con 278 unidades diarias. La circulación se intensifica de lunes a viernes, con una media laboral de 4.564 vehículos, y alcanza su mayor registro semanal los viernes, con 4.872.

Más hacia el interior de la misma carretera, el tramo entre Laro y Cachafeiro se mantiene por debajo del millar, aunque mejora respecto al año anterior: pasa de 909 a 930 vehículos diarios. En este caso, los pesados suponen el 9,2%, con 86 unidades al día. También crece la conexión entre Cachafeiro y Folgoso, que alcanza una media de 1.499 vehículos, 37 más que en 2024, aunque todavía por debajo de los 1.584 contabilizados en 2023. En este último tramo, uno de cada diez vehículos es pesado.

Lalín-Rodeiro

La PO-533, que enlaza Lalín con el Alto do Faro, en Rodeiro, también gana circulación. Su intensidad media diaria se sitúa en 4.083 vehículos, 127 más que en 2024 y el dato más alto de la serie de los últimos cinco ejercicios recogida por la memoria autonómica. Octubre fue el mes con mayor circulación, con 4.283 vehículos, seguido de agosto, con 4.269. Por días, el viernes marca el máximo semanal, con 4.719 desplazamientos.

Silleda-Vila de Cruces

El mayor repunte relativo se produce en la PO-205, entre Silleda y Vila de Cruces. La estación situada en el tramo de la Feira Internacional de Galicia a Bodaño registra 3.185 vehículos diarios, 299 más que el ejercicio anterior. La cifra supera también los 3.055 de 2023 y se convierte en el valor más elevado de la serie 2021-2025. El tráfico pesado supone el 8,3%, con 263 vehículos de gran tonelaje al día. Junio es el mes con más intensidad, con 3.945 desplazamientos diarios.

Agolada-Melide

La PO-840, entre Agolada y el límite provincial hacia Melide, vuelve a crecer y alcanza los 3.267 vehículos diarios, 71 más que en 2024. Continúa, además, como una de las vías con mayor presencia de tráfico pesado entre las carreteras convencionales analizadas: el 14,2% del total, con 464 camiones o autobuses cada día. Agosto fue el mes de mayor circulación, con 3.754 vehículos diarios, y el viernes el día de más tránsito, con 3.738.

Dozón-Ourense

La autovía AG-53 mantiene intensidades superiores a los 8.000 vehículos en los tramos entre el límite provincial de Pontevedra y Cea. Desde Dozón hacia Piñor, la estación de Carballeda alcanza 8.392 vehículos diarios, frente a los 8.272 del año anterior. Entre Piñor y Cea sube de 8.273 a 8.390, y entre Cea y la AG-54 pasa de 8.163 a 8.336. En cambio, el tramo entre la AG-54 y Barbantes baja ligeramente, de 15.035 a 14.956 vehículos diarios.

La presencia de pesados en la AG-53 sigue siendo notable. En los tres primeros tramos oscila entre el 14,5% y el 16,4%, mientras que en el enlace hacia Barbantes se sitúa en el 13,1%, con 1.959 camiones o autobuses diarios. Este último tramo continúa siendo, con diferencia, el de mayor volumen absoluto de la autovía en el entorno analizado, aunque fue el único que perdió tráfico respecto a 2024.

Los viernes mandan y la tarde concentra las horas punta

La memoria de aforos confirma que el viernes es el día de mayor circulación en casi todos los corredores comarcales. En la PO-841, entre A Estrada y Pontevea, se alcanzan 12.036 vehículos; en la PO-534 entre Lalín y Botos, 4.872; en la PO-533 hacia Rodeiro, 4.719; en la PO-205 de Silleda a Vila de Cruces, 3.633; y en la PO-840 de Agolada hacia Melide, 3.738.

La diferencia entre días laborables y festivos es especialmente visible en la conexión estradense con Santiago. La PO-841 pasa de 11.461 vehículos en jornadas de trabajo a 7.289 en festivos. La franja más cargada en el día medio es la de 15.00 a 16.00 horas, con 728 vehículos, aunque en laborables el tráfico también presenta un pico muy marcado entre las 8.00 y las 9.00, con 862.

En la PO-534 entre la AP-53 y el polígono de Botos, la hora con mayor intensidad media es la de 14.00 a 15.00, con 329 vehículos, que en laborables suben a 370. En la PO-533, Lalín-Rodeiro, los máximos se reparten entre las 13.00 y las 14.00 y entre las 19.00 y las 20.00. En la PO-205, el pico se sitúa a última hora de la tarde, entre las 19.00 y las 20.00, mientras que en la PO-840 la mayor intensidad media se registra entre las 13.00 y las 14.00.

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La AG-53 presenta un comportamiento distinto. En los tramos entre Dozón y Cea, las mayores intensidades medias se concentran por la tarde, especialmente entre las 17.00 y las 19.00. En el tramo de más tráfico, entre la AG-54 y Barbantes, la media diaria alcanza su máximo entre las 18.00 y las 19.00, con 1.051 vehículos, aunque en laborables sobresale la franja de 8.00 a 9.00, con 1.130.