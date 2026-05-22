Servicios sociales
Silleda difunde el programa de Arela para buscar familias acogedoras de adolescentes
Las personas que quieran participar van a contar con formación, una valoración previa y acompañamiento profesional
La representante de la Asociación Arela, Eva Piñeiro, mantuvo un encuentro institucional en el consistorio de Silleda con la edil de Benestar e Educación, Ángela Troitiño, así como personal de Servizos Sociais, para reforzar la colaboración municipal en la difusión del programa 'Convive COMigo'. Esta iniciativa está financiada por la Xunta y busca personas o familias que estén dispuestas a acoger de forma temporal a adolescentes que, por resolución judicial, deben convivir con un grupo familiar distinto al suyo. De este modo, las personas y familias que se convierten en acogedoras «convértense en referentes positivos e ofrecen un espazo real de aprendizaxe vital, capaz de marcar un antes e un despois na traxectoria destes mozos e mozas», indican desde el Concello.
Los vecinos y vecinas que deseen colaborar van a tener una formación y valoración previas, además de un acompañamiento continuado por parte de un equipo profesional. Está prevista, además, una compensación económica para facilitar este compromiso temporal. Quien desee participar puede contactar con el programa a través del número de teléfono 604 038 672 o del correo electrónico convive@arela.org.
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