Salimat despierta el interés internacional por aceites, vinos y conservas de pescado

El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat, contará en sus Encuentros Internacionales de Compradores con 31 importadores y distribuidores alimentarios de 15 países repartidos en 3 continentes. Hablamos de las naciones de Austria; Canadá; Colombia; Emiratos Árabes; Estados Unidos; Irlanda; México; Panamá; Reino Unido; República Checa; Rumanía; Suiza y Honduras. Acudirán, por supuesto, representantes de distintos puntos de España. Salimat se celebra del 4 al 7 de junio, en el marco de las actividades de la Feira Abanca Semana Verde, en Silleda.

La mayoría de estos distribuidores ha mostrado su preferencia por conocer aceites, vinos y otras bebidas, así como quesos y lácteos, conservas de pescado, elaborados cárnicos, snaks o miel, además de productos gourmet, ecológicos y elaborados por pequeñas empresas. De esos 31 compradores, 26 son importadores y los cinco restantes corresponden a otras tantas cadenas de distribución: Carrefour, Gadisa, El Corte Inglés, Lidl y, por primera vez, el Grupo Cuevas.

Visitas a empresas y enclaves turísticos

Los Encuentros Internacionales de Compradores son una «herramienta comercial eficaz sobre toda para la pequeña y la mediana empresa, que así tiene la posibilidad de establecer relaciones directas con potenciales clientes para que sus propuestas sean incluidas en la cartera de productos y en los lineales de la gran distribución», indican desde la organización del certamen.

Además de estas reuniones de negocio, dichos encuentros incluyen desde la tarde del viernes 5 hasta la mañana del domingo 7 visitas a varias empresas gallegas y a distintos enclaves turísticos de interés en Galicia.