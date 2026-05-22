‘Recycling. Destino: Sahara’ llega a Lalín

El Centro Sociocultural Manuel Rivero acogerá el próximo 28 de mayo, a las 21:00 horas, la presentación de ‘Recycling. Destino: Sahara’, una propuesta sobre el viaje solidario que llevó bicicletas desde Lalín hasta el Sáhara. La cita incluirá documental, exposición fotográfica y encuentro, en una actividad que combina solidaridad, movilidad sostenible y cooperación.