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‘Recycling. Destino: Sahara’ llega a Lalín

El Centro Sociocultural Manuel Rivero acogerá el próximo 28 de mayo, a las 21:00 horas, la presentación de ‘Recycling. Destino: Sahara’, una propuesta sobre el viaje solidario que llevó bicicletas desde Lalín hasta el Sáhara. La cita incluirá documental, exposición fotográfica y encuentro, en una actividad que combina solidaridad, movilidad sostenible y cooperación.

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