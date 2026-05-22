Saneamiento rural
El PSOE pide desbloquear el saneamiento de Agruchave
La formación socialista critica la lentitud del gobierno local para habilitar la conexión a la red, una obra finalizada hace más de doce meses
El PSdeG-PSOE de Lalín denuncia la situación del vecindario de Agruchave, que, según la formación, continúa sin poder conectarse a la red de saneamiento pese a que las obras están terminadas desde hace más de un año.
La portavoz socialista, Alba Forno, visitó la zona junto a los concejales Mario López y María Iglesias para conocer las reclamaciones vecinales. El grupo recordó que el proyecto fue anunciado en 2006, con una inversión superior a 500.000 euros, aunque los trabajos no comenzaron hasta 2024.
Forno calificó la situación de «incomprensible e inaceptable» y afirmó que «despois de máis de vinte anos de anuncios e promesas, a realidade é que a obra está feita pero a veciñanza segue sen un servizo básico. É o exemplo perfecto do modelo do Partido Popular: moita propaganda, moito titular e pouca solución real para o día a día da xente».
La portavoz criticó que el gobierno local «saca peito constantemente» de las inversiones en saneamiento en las parroquias, mientras existen casos como el de Agruchave, donde, según los socialistas, las familias no pueden utilizar una infraestructura ya ejecutada con fondos públicos.
El PSOE sostiene que miembros del gobierno municipal conocen esta problemática y han recibido quejas durante los últimos meses, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta concreta ni un plazo claro. Los socialistas consideran grave que las personas afectadas sigan sin conocer el motivo por el que no pueden acceder al servicio. Por ello, reclaman al gobierno local que actúe «con urxencia» y permita pronto la conexión de las viviendas a la red.
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