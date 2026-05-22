La Ponte da Ola o la Ponte Vella como se le conoce en la zona señala el límite entre las parroquias estradenses de Lagartóns y Moreira, permitiendo superar el río Liñares. Este puente cuyo origen se sitúa en la época medieval, entre los siglos XVI y XVIII, lleva años en muy mal estado de conservación a pesar de figurar en el Catálogo de Bens del PXOM de A Estrada. Hubo en las últimas décadas varios proyectos parea recuperarlo, pero sin éxito. Hoy, el puente se esconde entre la maleza y varias de las piedras de sus balaustradas se han ido cayendo. Para evitar que las personas que lo atraviesan puedan caer al río, se ha colocado recientemente una valla con palos y cuerdas.

Palos y cuerdas para sustituir las piedras caídas en el puente de Liñares | BERNABÉ/JAVIER LALÍN