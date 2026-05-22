«Estoy orgulloso por ver a dónde llegó la Banda de Lalín»

Con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de la administración local, el Concello entregó ayer en el salón de plenos una distinción al mérito por segundo año consecutivo. En esta ocasión, el laureado fue Manuel Ramos Castro, al que todos conocen como «Manolo Zara», después de 34 años como responsable del Auditorio de Lalín desde su creación. Los actos continuaron con la celebración de una eucaristía en la iglesia parroquial de Lalín seguida de una comida de confraternidad.

¿Qué recuerda del día de la inauguración hace 34 años? ¿Qué sentía al ver el edificio terminado?

Lo primero que tengo que decir es que al poder trabajar todos los días son especiales, y lo digo por la jornada tan bonita que pude vivir hoy (por ayer) con mis compañeros, a los que le tengo que estar muy agradecidos. Si te soy sincero, la memoría la tengo corta, pero lo que sí me quedó grabado fue ver los inicios y ver la cimentación del edificio. Este tipo de cosas. Sí que recuerdo el comienzo de haber hecho el edificio.

¿Esperaba estar tantos años trabajando en él?

No sé, supongo que sobre todo tuvo mucho que ver con la relación que tengo con la Banda de Lalín. Hay que tener en cuenta que ya llevo más de 40 años con ellos, y eso junto a la apertura del conservatorio de música, creo que fue todo enlazado hasta llegar a esa cifra tan grande de años. No me esperaría tantos años pero fue andando el tiempo y aquí estamos.

¿Cómo ha visto cambiar los gustos de los vecinos de Lalín en estas tres décadas?

Yo creo que todo está yendo para bien porque cada vez hay más actividad cultural. No quiero decir que nunca la hubiera antes, pero es cierto que cada vez va a más afortunadamente. Si hubiera más espacios al aire libre, en el exterior, se podría hacer incluso cada vez más cosas y cosas más grandes. Ahí estamos un poco más limitados, la verdad.

Manolo Zara recibe el homenaje en el salón de plenos de Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

¿Qué siente al ver a niños que empezaron aquí y hoy son profesionales?

Desde luego, mucho orgullo por todos ellos. Hay unos cuantos que directa o indirectamente la música les hizo ser profesores de música y que están dando clases en colegios y otros que son músicos profesionales, que hay bastantes. Y eso quieras o no para un pueblo como Lalín es muy importante.

¿De qué se siente más orgulloso al mirar atrás ahora que llega el momento de la jubilación?

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Yo lo tengo que enfocar todo al mundo de la música directamente. Es lo que vivo. Desde luego, de lo que me siento más orgulloso es de poder ver a dónde llegó la Banda de Lalín en ese certamen internacional del que todos tenemos un gran recuerdo. No hay que olvidar que los principios fueron poco a poco y con mucho trabajo. De eso sí que me siento orgulloso y ojalá se vuelva a repetir algún día. Lo que pasa es que estamo hablando de cosas que son muy costosas y ahí necesitas mucha implicación por parte de mucha gente. Desde luego, nada indica que no se pueda volver a hacer. Y yo pienso incluso que es algo que podría repetirse con el nivel que está teniendo la banda y sus músicos. Como digo, ojalá se vuelva a repetir, sería muy bonito.