El nuevo albergue para peregrinos que construirá la Xunta en Dozón abrirá en la temporada alta del Xacobeo 2027

Siete años después, el Concello de Dozón volverá a disponer de un albergue público para los peregrinos que emplean la Vía de la Plata para llegar a Santiago. En 2020 el antiguo, habilitado junto a las piscinas, cerraba sus puertas debido al confinamiento por el covid, y no volvió a funcionar como tal, a la espera de que se materialice el proyecto que lo transformará en un edificio sociocultural. Pero en estos siete años, los contactos entre el gobierno local, la Xunta y la diócesis de Lugo han dado sus frutos: la semana que viene se abre la licitación para convertir la rectoral de O Castro en un albergue con 6 dormitorios y 58 plazas. La intención es que esté operativo «na temporada alta do próximo Xacobeo 2027», como avanzó este viernes junto a la casona el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Merelles presentó la licitación junto al alcalde, Adolfo Campos, el sacerdote José Criado, como representante de la Diócesis de Lugo, y el arquitecto que diseñó la futura edificación, Ángel Cid. Al acto acudieron además miembros del colectivo ourensano Asociación Amigos da Plata-Camiño Mozárabe, gracias a la que pudo recuperarse, años atrás, el trazado de esta ruta jacobea. La plataforma de contratación del Estado permitirá desde la próxima semana conocer todos los detalles del proyecto, pero Ángel Cid adelantó varios. La rectoral dispone de 660 metros cuadrados de superficie construida. Va a actuarse sobre 470 y habrá una ampliación de 190. El acceso será a través de un patio interior, que va a cubrirse para hacer las veces de recepción. La planta acogerá los vestuarios y la zona de servicios, mientras que la alta se destina a slón y dormitorios. Habrá dormitorios, también, en un zona anexa en un nivel más bajo. En la zona de ampliación, también con dos plantas, será preciso derribar un galpón para habilitar habitaciones en la parte superior y un salón en la inferior.

El arquitecto quiso mencionar la singularidad de una escalera interior, «difícil na súa mobilidade» pero que va a mantenerse porque da carácter al espacio y a la que se corregirá su funcionamiento. Destacó, también, el valor patrimonial del patio exterior, empedrado a modo de las antiguas 'eiras' y que «vai ser unha zona de respiro, na que é fácil imaxinar á xente descansando ou tocando a guitarra». Turismo de Galicia detalla que se demolerá el interior para acometer trabajos de tabiquerías, forjados, instalaciones y cubierta, sin afectar ni a la escalera mencionada ni a los elementos de la fachada. Es preciso, además, intervenir en uno de los muros que se encuentra casi en ruinas. La rehabilitación, apunta el arquitecto, empleará elementos similares a los que presenta ya la construcción actual, y además «o salón vai respirtar cara ao patio interior e imos abrir unha galería na parte alta para disfrutar da vista do val».

En esta casa rectoral del siglo XIX vivió el anterior párroco de O Castro, Manuel Cibeira Lorenzo (ya jubilado), como recordó José Criado, al frente del arciprestrazgo de Deza. Recordó la importancia de Dozón para la Diócesis, «posto que no século XV o arcediano de Dozón foi o primeiro en promover unha capela a San Froilán na catedral de Lugo». Criado hizo hincapié en la necesidad de "atender e coidar ao peregrino, para que faga o camiño do xeito máis cómodo posible", y sobre todo en una diócesis que suma 500 kilómetros entre las distintas rutas jacobeas que la atraviesan. Por la Vía de la Plata transitan al año unos 8.000 romeros y, como recordó Merelles, desde Cea hasta Lalín no había ningún albergue público. En Dozón funciona Casa Bubela, una iniciativa privada pero creada como alojamiento turístico para 10 personas. Todos los caminos reconocidos como rutas a Santiago registran al año 351.000 peregrinos que reciben la compostela, pero la cifra se dispara a los 700.000 según los distintos sistemas que emplea la Xunta. Por eso, el gobierno autonómico dispone de dos iniciativas: el Plan Director que desde 2022 y hasta 2027 habrá invertido 140 millones de euros, y un proyecto para mejorar la seguridad de los peregrinos y evitar que circulen por la carretera junto a vehículos de motor. Este plan afectará a 38 kilómetros de la Vía de la Plata, dentro de los 150 totales de distintas rutas.

Tanto Merelles como el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, tienen claro que este albergue va a dinamizar la economía local de Dozón. «Os peregrinos supoñen o 3% do gasto turístico, e cada un dos romeiros representa o mesmo impacto económico que tres turistas nacionais», señala el director de Turismo de Galicia. Por su parte, el regidor indicó que la idea es que "Dozón deixe de ser un lugar de paso e pase a ser un sitio onde poidan quedar os peregrinos e dinamizar o espazo". Recordó que desde el primer momento el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estuvo dispuesto a reconstruir un inmueble para disponer de un albergue en el municipio, y agradeció el apoyo del obispo, Alfonso Carrasco Rouco, y del vicario, Mario Vázquez, a la hora de ceder la casa rectoral. «É un gran día para Dozón e para o Camiño de Santiago. Para o concello sería inviable acometer el só os 1,5 millóns de euros de investimento», matizó.