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La Liga Gallega de Billarda, en Santeles

El campo de fútbol de la parroquia estradense de Santeles acoge el día 30 de mayo la fase final de la Liga Gallega de Billarda. La competición arranca a las 11.00 y finaliza a las 18.00 horas, con varias categorías.

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