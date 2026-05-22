Lalín de Arriba celebra misa, ‘poxa da carne’ y cena popular el 13 de junio

Lalín de Arriba conmemorará el sábado 13 de junio la festividad de San Antonio 2026 con una programación que reunirá actos religiosos, música, sesión vermú, cena popular, verbena y una sesión DJ. La novena, fijada para las 21:00 horas, comenzará el viernes 5 de junio.

La jornada festiva del día 13 arrancará a las 12:00 horas con la actuación de Os Dezas de Moneixas. Media hora más tarde se oficiará la misa cantada a San Antonio, seguida de la bendición de los animales y de la procesión. A continuación, a las 13:15 horas, tendrá lugar la tradicional «poxa da carne». La mañana se completará a las 13.30 horas con la sesión vermú, amenizada por el Dúo Óbice.

Inscripción

La actividad continuará por la tarde con la charanga Chámalle X, que empezará a tocar en torno a las 20:30 horas. Una vez finalizada la novena, hacia las 22:00 horas, dará comienzo la cena popular, con inscripción previa y aforo limitado. El menú incluye empanada, churrasco, postre, bebidas, café y chupitos. El precio general es de 25 euros, con tarifa de 15 euros para niños de 5 a 10 años y entrada gratuita hasta los 5 años. Las entradas están a la venta en el Bar Canao y el Bar Niza, y deberán recogerse antes del lunes 8 de junio.

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La animación musical seguirá, desde las 23:00 horas, con la verbena del Dúo Óbice y, desde la 1:00, con una sesión DJ en la antigua discoteca Millenium.