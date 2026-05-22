El Kung-Fu Zen arrasa en el Provincial de Mos con nueve podios

La Asociación Deportiva Kung-Fu Zen hizo historia este pasado sábado en Mos al lograr un éxito sin precedentes durante el Campeonato Provincial de Kung-Fu. El club consiguió subir al podio a nueve de sus diez equipos participantes, cosechando un total de seis medallas de oro y tres de plata, además de un meritorio quinto puesto. Estos resultados superan la gesta lograda anteriormente en el campeonato individual, donde la asociación obtuvo nueve premios con diez competidores.

El dominio del Kung-Fu Zen en la competición fue absoluto, destacando especialmente por la obtención de los seis primeros puestos que ratifican el alto nivel técnico de sus alumnos. La directiva del club ha querido felicitar públicamente a los niños y niñas por su desempeño en el tatami, haciendo extensivo el agradecimiento a los padres y madres por el apoyo incondicional brindado a la escuela durante toda la jornada deportiva.