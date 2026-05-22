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Bachillerato

Dos grupos del Aller Ulloa presentan sus trabajos finales de STEM Bach

Ocho alumnos y alumnas de Bachillerato de Excelencia de Cienciasy Tecnología (STEMBach) del instituto Aller Ulloa, de Lalín, presentaron sus trabajos finales de investigación sobre la identificación de bacterias productoras de antibióticos en muestras de suelos y la identicación, pero debtacterias resistentes a antibióticos en lodos de fosas sépticas. Las dos propuestas revisan el riesgo ecológoco que supondría la filtración de estos residuos a acuíferos.

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